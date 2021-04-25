Руководитель фестиваля Dance Open Екатерина Галанова: Нам нужен живой зритель

Лучшее балетное событие минувшего года покажут 25 апреля 21.35 в эфире телеканала "Россия-Культура" и на портале smotrim.ru. Показ единственный, пропускать нельзя, поскольку на фоне глобальных проблем этот гала-концерт петербургского фестиваля Dance Open стал меткой позитивных перемен. "РГ" поговорила о болевых точках и слезах радости с бессменным шефом фестиваля Екатериной Галановой.

Вы удивляете не первый год и не только Dance Open, но все-таки: как это вышло - вместо утешительного концерта перекроенного фестиваля - блистательный гала, измеряемый высшими отметками даже по гамбургскому счету?

Екатерина Галанова: Видимо, во мне проснулась бывшая балерина из класса железной примы Ленинградского Кировского театра Натальи Дудинской. Она встраивала в учениц механизм мобилизации: когда накатывают трудности, надо собраться и впасть в состояние бодрой боевой готовности. Без паник, депрессий и прочего. Притом, что мы стараемся строить всю программу и выстреливать гала концертом каждый год, все видевшие этот концерт единодушны: он получился едва ли не лучшим за историю Dance Open.

Парадокс успеха на сопротивлении?

Екатерина Галанова: Это правда. Такого вызова нам не бросали еще никогда. Все, от артистов до техников сцены, отработали на пределе эмоций, на грани, с отчаянием и любовью, что запоминаются навсегда. Главной в этом концерте была даже не художественная концепция, хотя она отлично сработала, а ощущение товарищества, чувство локтя и страсть, с которой хотелось послать эту пандемию к чертям. Всего в Гала Dance Open приняли участие более 100 артистов из 7 стран мира. И все мы загадали, что обязательно ее победим.

Вы же за год дважды объявляли и дважды отменяли фестиваль? И только на третий раз все получилось, и вам опять поверили?

Екатерина Галанова: Даже вспомнить тяжко. Мы готовились провести Dance Open как обычно в апреле. На репутацию грех жаловаться, да и программа была с сенсациями, Петербург украшали афиши, словом, продали 95 процентов билетов. И при этой полной боевой готовности дней за десять вынуждены были уйти в локдаун. Но не опустили руки! Мы сделали фестивальную программу онлайн, и ее посмотрели 10 миллионов человек.

А как же билеты?

Екатерина Галанова: О, в отличие от многих коллег мы не стали мудрить с ваучерами, переносами на неопределенный срок и прочим. Как и все, мы несли страшные убытки и не очень понимали, что будет дальше - и потому за полмесяца просто полностью вернули зрителям деньги. Это вопрос самоуважения и в перспективе доверия к нам.

И решились на вторую попытку?

Екатерина Галанова: Было же улучшение ситуации. Мы наметили фестиваль на декабрь, пригласив театры Екатеринбурга и Перми, готовя гала. Опять продали все билеты. И опять возвращали, сокращая вместимость зала до 25 процентов - как все, кто продолжал работать.

Справедливости ради, не у всех в этих условиях получился гала экстра-класса.

Екатерина Галанова: В декабре 2020 это был огромный подвиг. Заявив в программу 70 иностранцев, мы не понимали, кто доедет. Они готовили свои номера, причем несколько специально для Dance Open, в своих закрытых на локдаун театрах, с масками на лицах. Отдельно спрашивали, не шутим ли мы, ведь в их родных театрах давно и наглухо не было спектаклей. Так что наши менеджеры ежедневно убеждали, что мы не передумаем, визы дадут, на сцену выйдут - то есть работали вообще-то как психологи. И на этом фоне ожидали несколько мировых премьер!

Вместо обычных 2-4 часов перелета из Германии или Испании артисты провели в дороге по 10 часов, и, когда добрались до репетиции на сцене БКЗ, состояние у них было среднее между адской усталостью и бешеной эйфорией. Они поверили! Чуть не целовали сцену! Эмоции били через край!

Свидетельствую, отменный художественный уровень гала не застил этот накал, он передавался залу - и сейчас мурашки по коже.

Екатерина Галанова: Я проплакала все 2 акта, благо, в темноте не видно. Каждый номер принимала как дар божий, понимая, что со всеми нами творится. "Испанское каприччио" на музыку Римского-Корсакова 17 солистов Национального балета Испании сделано специально для нас. Мировые звезды Мэтью Голдинг и Люсия Лакарра потрясли в "Метели" Георгия Свиридова. Аня Цыганкова и Костя Аллен из Национального балета Нидерландов ударили драмой вместе с Астором Пьяцоллой. Польский Национальный балет во главе с Кшиштофом Пастором одарил интеллектуальной премьерой. И два отличных русских сюрприза! Огромная благодарность руководству Большого, отпустившего к нам лучших. Они вместе с труппой Театра Якобсона отлично вписались в позабытый советский шедевр - "Гаянэ" Нины Анисимовой. И нежданно яркий, свежий "Честное. Пионерское" в хореографии Александра Сергеева - надо видеть, как лучатся счастьем звезды Большого в роли пионеров!

В историю этот uала уже вошел как "Нековидный концерт" с тэгом Letsdancestopcovid.

Екатерина Галанова: Да, резонанс в прессе и в сети громадный. Мы вообще уважаем сетевой формат, сняли много музыкального и хореографического контента. Когда наш проект "Классика на Дворцовой" вынужденно был снят не на Дворцовой площади перед Эрмитажем, а в театрах, все равно получился гимн великому городу через оперные арии. Он получил статус Национального события России, в 2019-м его посмотрели почти 9 миллионов человек, а через год, уже в виде музыкального фильма, смотрели еще активнее.

Но вы же не уйдете в Сеть совсем в ущерб настоящему театру?

Екатерина Галанова: Нет! Нам нужен живой зритель! Dance Open доказал, что он живуч и неистребим, и мы его активно готовим дальше. Хочется поскорее прийти к какой-то нормальной жизни, и так непонятно, когда еще восстановятся большие потери. Потому остро необходимо понимать, насколько все это важно для поднятия духа, имиджа страны, восприятия культуры в мире. Ведь главные нужды человека по-прежнему "хлеба и зрелищ", а отсидка в локдауне с ее депрессиями разрушает не меньше ковида. Мы видели, как артисты танцуют будто в последний раз. Так пусть и мир в ответ будет разумным и открывается навстречу. Потому что культура тоже имеет значение.