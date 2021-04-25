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Рубрика: Общество

Сколько стоит в России домашняя вечеринка в стиле "Оскар"

Текст: Татьяна Ткачёва
Домашняя вечеринка в стиле "Оскар" на компанию из пяти человек обойдется в сумму чуть более десяти тысяч рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня ночью по московскому времени в Лос-Анджелесе начнется 93-я церемония вручения премии американской киноакадемии - "Оскар". Когда все престижные статуэтки передадут их счастливым обладателям, участники церемонии отправятся на Губернаторский ужин - один из самых статусных в мире.

Фото: kinopoisk.ru
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Не случайно, формат "вечеринки в стиле Оскар" очень популярен в США. Докатилась эта мода и до России. Накануне церемонии в Лос-Анджелесе российские рестораны предлагали нечто подобное. Удовольствие, правда, не из дешевых - чек на одну персону может составить семь тысяч рублей. А если устроить такую вечеринку дома с друзьями - получится значительно дешевле, рассчитали аналитики СберМаркет. Всего 2 тысячи 16 рублей на человека.

Они учитывали средние цены в России на продукты, из которых готовят блюда для губернаторского бала. Аналитики взяли усеченную версию меню из пяти блюд на компанию из пяти человек. И получили те самые десять тысяч рублей "с хвостиком".

Как сообщается в исследовании, тренд последних оскаровских вечеринок - экологичность. Лишь 30 процентов блюд содержат мясо или рыбу, а на кухне и в зале не используют пластик. Меню меняется каждый год. Но есть и традиционные блюда, например, маца из копченого лосося и черной икры или цветная капуста "в карамели" и шоколадные статуэтки "Оскар". Аналитики брали цены на апрель 2021 года по данным более 65 ретейлеров по всей России.

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