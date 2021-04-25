СМИ: Украина запросила у Германии оружие

Киевские власти ведут с Берлином переговоры о предоставлении оборонительного оружия. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В распоряжении редакции есть запрос украинской стороны о предоставлении оборонительного вооружения, якобы для защиты черноморского побережья. В частности, в запросе идет речь о корветах, системах ПВО, ракетах и оборудовании для разминирования.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, по информации издания, отрицательно воспринял просьбу Украины о передаче оружия. Однако у киевского запроса нашлись и лоббисты. Так, "открытыми" для обсуждения идеи вооружить Украину называются министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и глава международного комитета бундестага Норберт Рёттген.

Напомним, Германия является одним из посредников мирного урегулирования гражданского конфликта на Украине, и в этой связи запрос от киевских властей на поставку вооружений, а также само обсуждение этого вопроса на высшем уровне в Берлине, выглядит по меньшей мере двусмысленно.