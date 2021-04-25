СМИ: В мире сделано более миллиарда прививок от COVID-19

Более миллиарда доз вакцин от коронавируса уже введено по всему миру. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты на основе официальных данных властей сообщило Agence France-Presse.

По его информации, число введенных доз вакцин на 20:45 мск составляет 1 002 938 540. Они были использованы в 207 странах и территориях, которые начали кампании по вакцинации, пишет ТАСС.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились уже свыше 146 миллионов человек - 146 091 986. Данные публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости.

В России также продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. Сейчас всех желающих прививают преимущественно вакциной "Спутник V", которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Кроме того, россиянам доступны еще две зарегистрированные вакцины - "ЭпиВакКорона" (разработчик - новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).