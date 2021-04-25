Отечественная нефтегазовая промышленность испытывает дефицит высококвалифицированных кадров. Об этом говорят и многочисленные исследования, и сами добывающие компании.

Такое положение вещей связано сразу с несколькими факторами. Один из них - тотальная цифровизация и модернизация ведущих секторов экономики, включая ТЭК, который на сегодня занимает около 20 процентов ВВП России, является флагманом отечественной экономики и просто обязан следовать ведущим тенденциям. Проще говоря, внедрение современных технологий требует и специалистов нового формата, готовых эти самые технологии внедрять и умело применять.

Специалисты в области разведки, бурения, обустройства скважин и транспортировки нефти и газа по-прежнему на вес золота. Согласно опросу, который провел Институт развития технологий ТЭК среди нефтегазовых компаний, 89,3 процента респондентов отметили, что им не хватает технического персонала (37,3 процентам опрошенных требуются рабочие, 52 процентам - инженеры). Похожую картину дает и ведущая рекрутинговая компания hh.ru.

"С января 2020 по апрель 2021 года компании-работодатели из ТЭК опубликовали свыше 150 тысяч вакансий, - рассказывает руководитель службы исследований компании hh.ru Мария Игнатова. - Больше всего вакансий - это рабочий и производственный персонал. Суммарно его доля составляет 43 процента от всех размещенных объявлений в этой сфере".

Причем компании внимательно относятся к выбору такого персонала, предъявляя достаточно серьезные требования. У таких специалистов должен быть и опыт работы, что называется "в полях", и при этом знания современного формата. И это не просто прихоть, а насущная потребность. Отрасль стремительно развивается, внедряются новые технологии, растет объем добычи, запускаются новые проекты. Для всего этого нужны люди, способные и думать, и делать по-новому.

Список востребованных профессий в нефтегазовой отрасли не ограничивается только рабочими

Однако список востребованных профессий в нефтегазовой отрасли не ограничивается только лишь рабочими специальностями. Открытие месторождений, строительство новых добывающих объектов, которые возводятся по новым стандартам и с применением новейших технологий, требуют таких специалистов, как менеджеры по инновационному развитию, менеджеры по проектированию и строительству в условиях Крайнего Севера, специалисты по проектированию на шельфовых месторождениях, специалисты по эксплуатации автоматизированной системы управления ледовой обстановкой, инженеры и операторы роботизированных систем. По прогнозам, который сделал Совет по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе, внедрение автоматизированных и роботизированных систем потребует специалистов, умеющих с этим оборудованием обращаться.

В большинстве отраслей, по данным рекрутинговых компаний, больше всего востребованы специалисты с опытом работы от одного года до трех лет. Компании ТЭКа здесь исключение. Идеальный кандидат на должность должен иметь опыт работы от трех до шести лет. Это связано со спецификой специальностей в этой сфере. Если, например, взять добычу нефти, то здесь довольно много редких профессий и специальностей.

Компании вместе с вузами разрабатывают специальные образовательные программы

Скажем, специалист по разработке шельфа - это не просто какой-то инженер с базовым набором знаний. Это высококвалифицированный специалист, который должен обладать и фундаментальными знаниями, и знаниями нового формата, уметь работать с современными технологиями и оборудованием, которое сейчас активно внедряется. И конечно, все это он должен знать не просто в теории, а иметь наработанный опыт на реальных производственных объектах. И таких специалистов мало. По данным hh.ru, на одну открытую вакансию в сфере добычи и разведки приходится менее двух соискателей, что свидетельствует о высоком дефиците.

Еще один фактор, который усугубляет ситуацию, - это отголоски кризиса, когда в результате падения цен на нефть многие компании терпели убытки и были вынуждены, в частности, сократить персонал, оставив лишь самых опытных, возраст которых сейчас уже перевалил за 50 лет. Конечно, такие специалисты дадут фору любому новичку. Опытные специалисты еще могут активно трудиться, но в плане освоения современных технологий, к сожалению, уже не подходят. И речь не идет об обучаемости. Пройти повышение квалификации и научиться работать на новом оборудовании и по новым стандартам может одинаково хорошо и 20-летний, и 50-летний специалист. Однако загвоздка состоит в том, сколько еще смогут активно трудиться специалисты 50+? Скорее всего не так много, как этого бы хотелось компаниям.

Поэтому на сегодня единственно доступный путь для компаний - это молодые кадры. Однако для того, чтобы получить специалиста с подходящими знаниями и навыками, компаниям приходится самим принимать активное участие в их подготовке. Именно поэтому крупные добывающие компании вместе с вузами разрабатывают совместные образовательные программы. От такого симбиоза в плюсе оказываются все: вузы получают финансирование и места для летних практик, компании - специалистов, которые обладают по-настоящему нужными знаниями и навыками, а сами студенты - шанс трудоустроиться в крупную компанию.

"Занятия по таким программам ведут как сами преподаватели, так и практики - специалисты, приглашенные из компании-партнера, - поясняет заведующий кафедрой экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Быстров. - Такое партнерство - максимально эффективный инструмент в подготовке кадров. Вузам легче актуализировать свои программы с учетом быстро меняющихся реалий. Компании же заранее могут присмотреться к будущим специалистам. Это также является и хорошим стимулом для студентов. Практика становится не просто чем-то формальным, а реальным опытом. Каждый студент стремится наилучшим образом показать себя на практике, максимально "впитать" полученные знания".

Как говорят сами студенты, подобные практики - это не просто ознакомительные экскурсии - это реальное обучение, которое дает ценную базу. И даже если сразу устроиться в конкретную компанию не получится, с полученным опытом можно с уверенностью пойти в другую схожую по специфике компанию.