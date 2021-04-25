Толстой: Слова Земана - первый случай развенчания принципа highly likely

Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой объяснил, что означают заявления президента Чехии Милоша Земана о неполноценности обвинений в адрес России.

Ранее Земан заявил, что в отчетах спецслужб Чехии нет доказательств, что российские спецслужбы были причастны к взрыву на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Россию в последние годы обвиняли во всех смертных грехах - и это явление получило меткое название highly likely. Этот принцип впервые развенчан, констатировал Толстой в своем Telegram-канале. Он выразил уверенность, что постепенно такая же судьба постигнет и все остальные фейки, сфабрикованные против России.

При этом политик отметил противоречие: хоть доказательств, по словам Земана, нет, но, вместе с тем дипломатов-то уже выслали.