Топ-5 книг, которые чаще всего ищут в интернете

Какие бы бои ни устраивали между собой бумажные и электронные книги, последнее слово все равно остается за читателем. И пока больше половины из них не готовы променять шелест страниц на самые высокие технологии. И книги они выбирают хорошие: россияне читают стихи Александра Пушкина, Сергея Есенина и Михаила Лермонтова. Среди писателей особо выделяют Михаила Булгакова, Федора Достоевского и Стивена Кинга. В юности многие зачитывались книгами Жюля Верна, братьев Стругацких, Александра Дюма и Джека Лондона. Не уступают в популярности и современные авторы. Яндекс составил список самых ярких книжных новинок этого года, которые пользователи чаще всего искали в интернете.

Фото: Издательство "Эксмо".

1."Непобедимое солнце" Виктора Пелевина (Эксмо, 2020)

Новый неожиданный, злободневный и провокационный роман Виктора Пелевина, давно ставшего символом тонкого юмора и иронии. Главная героиня Саша - продвинутая московская блондинка тридцати лет отправляется в путешествие, обещанное ей на индийской горе Аруначале лично Шивой.

Самое главное - она прикоснется к тайне тайн, которая навсегда изменит и саму Сашу, и ее жизнь.

2."Тревожные люди" Фредрика Бакмана ("Синбад", 2020)

Фото: Издательство "Синбад".

Фредрик Бакман к своим 40 годам уже снискал себе славу автора мировых бестселлеров, способного писать просто о сложном. Его считают адептом идеи сострадания в современной литературе, и эта книга - лишнее тому подтверждение.

Новый роман - это восемь историй совершенно разных людей, которые никогда бы не решились поделиться сокровенным, если бы не обстоятельства. Только представьте, канун Нового года, у вас свои планы, а вы оказываетесь запертыми в небольшой квартире с восемью незнакомыми людьми и сумасшедшим, который направил на вас пистолет. Нарастающее напряжение приведет к неожиданным последствиям… Роман "Тревожные люди" стал бестселлером в CША сразу после публикации. И до сих пор остается одним из лидеров продаж по версии The New York Times.

3."Исповедь узницы подземелья" Кати Мартыновой (АСТ, 2021)

Фото: Издательство "АСТ".

После нашумевшего интервью история "скопинского маньяка" и его жертв вновь оказалась в топе новостей и обсуждений в соцсетях. Тем важнее было услышать голос той, кто 30 сентября 2000 года ушла из дома 14-летним подростком, а вернулась только спустя долгие и мучительные три с половиной года, проведенных в заточении в подвале монстра.

Это рассказ от первого лица о пережитой физической и эмоциональной боли, о непроходящем страхе, о ежедневном насилии и беспросветном отчаянии. Но одновременно это история о силе духа и жажде жизни, о вере и любви, о победе добра над злом. В книгу добавлены личные стихотворения автора о любви и надежде, написанные во время заточения.

4."Эшелон на Самарканд" Гузель Яхиной (Редакция Елены Шубиной, 2021)

Фото: Издательство "Редакция Елены Шубиной".

Это роман-путешествие, одиссея в декорациях разрушенной страны в первые годы советской власти. 1923 год. Поезд. Начальник эшелона молодой фронтовик Гражданской войны, с мягким сердцем и пылким темпераментом Деев и комиссар, жесткая женщина с "мужским" характером, эвакуируют пять сотен беспризорных детей из голодной Казани в хлебный Самарканд. Им предстоит преодолеть путь в шесть недель и четыре тысячи верст. И везде - непримиримые враги: беженцы, бандиты, чекисты, казаки, басмачи… Спасение детей станет той высшей целью, которая обнулит на время социальную вражду и сделает союзниками совершенно разных по взглядам и убеждениям людей.

Фото: Издательство "АСТ".

5. "Просто Маса" Бориса Акунина (АСТ, 2020)

О своем герое Акунин рассказывает так: "Масихара - осиротевший без Фандорина помощник великого сыщика - возвращается в Японию. Масу ожидают невероятные потрясения, невероятные приключения и невероятные женщины".

Читателей ждет подлинная история японца с русской душой, одинокого ронина Масахиро Сибата, которого читатели привыкли видеть в тени гениального сыщика Фандорина. Но теперь он выйдет из его тени и откроет свое детективное агентство. И наконец найдет свою любовь.