Национальная электроэнергетика формировалась в прошлом веке в рамках уникальной, не имеющей аналогов в мире программы ГОЭЛРО (Государственная электрификация России). Основой энергосистемы стали тепловые электростанции комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

За прошедшее столетие многое изменилось, электроэнергетика России сегодня развивается в крайне динамичной среде. Активно реализуется крупномасштабная программа модернизации оборудования тепловых электростанций (ТЭС), в том числе проекты модернизации генерирующего оборудования с использованием инновационных отечественных газотурбинных установок, первый конкурентный отбор которых пройдет 1 мая нынешнего года. Продолжается строительство новых атомных электростанций (АЭС), готовится к "запуску" новая программа государственной поддержки генерации на основе возобновляемых источников энергии на период 2025-2035 годов, обсуждаются проекты водородной энергетики и применение накопителей, развиваются механизмы управления спросом.

Однако ТЭС остаются основой национальной электроэнергетики, сохраняя в перспективе долю в структуре ЕЭС (Единой энергетической системы) около двух третей (62 процента). В том числе потому, что комбинированная выработка электрической и тепловой энергии является одним из наиболее эффективных циклов производства. Коэффициент использования установленной мощности российских тепловых электростанций один из самых высоких в мире - 50 процентов.

Важно отметить, что одна из особенностей России, помимо климата и протяженности территории, это высокая доля жилого фонда, подключенного к системам централизованного теплоснабжения. Таким образом, ТЭС также обеспечивают тепловой энергией и горячим водоснабжением более 100 миллионов человек, или 70 процентов населения.

Поэтому высокая доля когенерации является конкурентным преимуществом как российской энергетики, так и экономики в целом. Из-за большой доли теплофикации цена на электроэнергию в России мало зависит от внешних факторов, в том числе климатических и погодных условий. Так, в период аномальных морозов в феврале 2021 года на рынке Nord Pool в странах с низкой долей комбинированной выработки цены выросли на 69 процентов. А в России незначительные колебания цены на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ) были сопоставимы с предшествующими годами.

Когенерация является одним из наиболее эффективных циклов производства

Вместе с тем, есть и проблемы, среди которых - перекрестное субсидирование. Необходимо прекратить накладывать на оптовый рынок не связанные с процессом надежного электроснабжения надбавки, которые искажают рыночные сигналы. В результате роста "перекрестки" потребители предпочитают уходить с оптового рынка, что снижает энергоэффективность и конкурентоспособность генерации. Только по регулируемым договорам упущенная выгода генерации за 10 лет оценивается в 740 миллиардов рублей - именно на эту сумму была недофинансирована электроэнергетика. Возможно, именно поэтому (вкупе с долгами за энергоресурсы, в том числе невозвратными) потребовались специальные инвестиционные механизмы?

Особое значение для экономики в настоящее время имеет ужесточение глобальной климатической и экологической повестки. Анонсированный "энергопереход" Евросоюза к климатически нейтральному уровню к 2050 году, введение трансграничного углеродного регулирования в ЕС несут риски для российских компаний энергетической и промышленной отраслей.

В контексте масштабных изменений и вызовов необходимо использовать преимущества национальной энергосистемы, при этом повышать конкурентоспособность российской экономики, промышленности.

62 процента составляет доля тепловых электростанций в структуре Единой энергосистемы России

На повестке дня - повышение энергоэффективности всех отраслей промышленности, что позволит сохранить конкурентоспособность российской экономики. Необходимо продолжать программы повышения эффективности электрогенерации, в том числе стимулировать переход на комбинированную выработку и парогазовый цикл. Реализуемые в последние годы инвестиционные проекты позволили за счет повышения энергоэффективности достичь существенного замедления темпов роста цены в конкурентных сегментах (РСВ и КОМ). Цена оптового рынка электроэнергии и мощности остается одной из самых низких в мире, что дает конкурентное преимущество российскому экспорту. Благодаря этому плата промышленных потребителей по договорам о предоставлении мощности фактически нивелировалась за счет экономии на оплату энергопотребления.

В ситуации ужесточения экологических требований к промышленности нивелировать последствия введения "углеродного налога" возможно путем учета низкоуглеродных сертификатов РФ в странах Европейского союза. Для этого необходимо использовать конкурентное преимущество российской энергосистемы, в которой высокая доля выработки "чистой", безуглеродной электроэнергии АЭС и ГЭС. Самое пристальное внимание нужно уделить задаче по мировому признанию на международном уровне атомных электростанций и больших гидроэлектростанций низкоуглеродными источниками энергии. Это позволит сохранить позиции России по безуглеродности на среднемировом уровне.