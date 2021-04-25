У рубля после майских праздников появится шанс пробить максимум года

Российская валюта входит в период некоторого укрепления и стабилизации. Торговую неделю она закрыла ниже 75 рублей по отношению к доллару. И это не предел укрепления.

Специально для "Российской газеты" Руслан Пичугин, основатель Frendex Group, обозначил факторы поддержки рубля и спрогнозировал новые рекорды его роста:

- Геополитические риски несколько ослабли. Поддержку курсу российской валюты оказывает подорожавшая до мартовских уровней нефть. Во вторник мы видели цену 68,04 доллара за баррель. Правда, к концу недели она остановилась в диапазоне 65-66 долларов за баррель марки Brent.

Дальнейшие перспективы нефти неопределенны. Но действующие ограничения добычи со стороны ОПЕК+ в сочетании с ожиданиями быстрого восстановления спроса на фоне ускорения вакцинации стимулируют динамику цен на нефть. И подталкивают Brent выше отметки 67 долларов за баррель.

Однако наибольшее влияние на укрепление российской валюты может оказать Банк России. Мы видели, как после решения по ставке рубль укрепился к доллару с 75 до 74,65. Однако главный ответ на вопрос о перспективах рубля мы можем увидеть в "Среднесрочном прогнозе Банка России" по ключевой ставке, публикуемом впервые.

Там указано среднесрочное значение ключевой ставки на 2021 год в диапазоне 4,8-5,4 процента, а на 2022 год ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 5,3-6,3 процента. Это говорит о том, что период ужесточения кредитно-денежной политики только начался. И ставка будет повышена еще не раз и, возможно, выше 6 процентов.

Центробанк серьезно озабочен подавлением инфляции до целевых уровней в 4 процента. Кроме того, в этом "Среднесрочном прогнозе" есть и другие цифры, которые о многом говорят.

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств должны вырасти до 9,2-10,2 процента в 2021 году по сравнению с падением на 8,6 процента в 2020 году. Это отложенный спрос. Рост экспорта предполагается на уровне 0,2-2,2 процента, а вот импорт вырастет на 13,8-15,8 процента.

При таком росте расходов и импорта без укрепления или стабилизации курса рубля инфляцию снизить не удастся. Но, к сожалению, главные риски ослабления курса национальной валюты лежат в сфере геополитики. Конфликт с Украиной - тема долгая. И в любой момент может произойти обострение. Геополитические риски вообще плохо предсказуемы, поэтому оценить их влияние на курс рубля тоже трудно.

Но если обосновывать прогноз по курсу рубля на ближайшую перспективу, то можно сказать, что действия ЦБ РФ и сохранение нефтяных котировок на уровнях, близких к 65 долларам за баррель марки Brent, помогут рублю укрепиться до диапазона 74,80-73,50 рубля за доллар. В нем он находился с начала февраля до 22 марта. Евро при сохранении в паре EUR/USD диапазона 1,20-1,21, может снизиться к рублю до 87,5 - 88,9.

При продолжении ослабления доллара на глобальных рынках и возможном росте нефти после майских праздников можем увидеть и минимум этого года. 72,53 рубля за доллар и около 86 рублей за евро. Главное условие такого движения в парах USD/RUB и EUR/RUB - отсутствие геополитического негатива.