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25.04.2021 06:00
Рубрика: Экономика

У рубля после майских праздников появится шанс пробить максимум года

Текст: Георгий Панин
Российская валюта входит в период некоторого укрепления и стабилизации. Торговую неделю она закрыла ниже 75 рублей по отношению к доллару. И это не предел укрепления.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Специально для "Российской газеты" Руслан Пичугин, основатель Frendex Group, обозначил факторы поддержки рубля и спрогнозировал новые рекорды его роста:

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Геополитические риски несколько ослабли. Поддержку курсу российской валюты оказывает подорожавшая до мартовских уровней нефть. Во вторник мы видели цену 68,04 доллара за баррель. Правда, к концу недели она остановилась в диапазоне 65-66 долларов за баррель марки Brent.

Дальнейшие перспективы нефти неопределенны. Но действующие ограничения добычи со стороны ОПЕК+ в сочетании с ожиданиями быстрого восстановления спроса на фоне ускорения вакцинации стимулируют динамику цен на нефть. И подталкивают Brent выше отметки 67 долларов за баррель.

Однако наибольшее влияние на укрепление российской валюты может оказать Банк России. Мы видели, как после решения по ставке рубль укрепился к доллару с 75 до 74,65. Однако главный ответ на вопрос о перспективах рубля мы можем увидеть в "Среднесрочном прогнозе Банка России" по ключевой ставке, публикуемом впервые.

Там указано среднесрочное значение ключевой ставки на 2021 год в диапазоне 4,8-5,4 процента, а на 2022 год ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 5,3-6,3 процента. Это говорит о том, что период ужесточения кредитно-денежной политики только начался. И ставка будет повышена еще не раз и, возможно, выше 6 процентов.

Центробанк серьезно озабочен подавлением инфляции до целевых уровней в 4 процента. Кроме того, в этом "Среднесрочном прогнозе" есть и другие цифры, которые о многом говорят.

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств должны вырасти до 9,2-10,2 процента в 2021 году по сравнению с падением на 8,6 процента в 2020 году. Это отложенный спрос. Рост экспорта предполагается на уровне 0,2-2,2 процента, а вот импорт вырастет на 13,8-15,8 процента.

При таком росте расходов и импорта без укрепления или стабилизации курса рубля инфляцию снизить не удастся. Но, к сожалению, главные риски ослабления курса национальной валюты лежат в сфере геополитики. Конфликт с Украиной - тема долгая. И в любой момент может произойти обострение. Геополитические риски вообще плохо предсказуемы, поэтому оценить их влияние на курс рубля тоже трудно.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Но если обосновывать прогноз по курсу рубля на ближайшую перспективу, то можно сказать, что действия ЦБ РФ и сохранение нефтяных котировок на уровнях, близких к 65 долларам за баррель марки Brent, помогут рублю укрепиться до диапазона 74,80-73,50 рубля за доллар. В нем он находился с начала февраля до 22 марта. Евро при сохранении в паре EUR/USD диапазона 1,20-1,21, может снизиться к рублю до 87,5 - 88,9.

При продолжении ослабления доллара на глобальных рынках и возможном росте нефти после майских праздников можем увидеть и минимум этого года. 72,53 рубля за доллар и около 86 рублей за евро. Главное условие такого движения в парах USD/RUB и EUR/RUB - отсутствие геополитического негатива.

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