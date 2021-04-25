Ушаков не исключил встречи Путина и Байдена в июне

Президенты России и США действительно могут провести встречу в июне, подтвердил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия-1") помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Но на рабочем уровне обсуждения пока нет. "Сигнал получен, рассмотрим", - заверил Ушаков.

"В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно", - сообщил помощник российского лидера.

На вопрос о возможном времени встречи Ушаков рассказал, что "называют июнь, даже есть конкретные даты", но уточнять дальше не стал.

Напомним, что Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться летом в одной из европейских стран. На днях стало известно, что американский президент 11-14 июня посетит Великобританию и Бельгию - примет участие в саммитах "семерки" и НАТО и США-ЕС.