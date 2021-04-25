Утверждены графики госэкзаменов для школьников

Новости

"Краснодар" одержал первую победу при Гончаренко 21:06
Россия и Эстония возобновили авиасообщение 21:02
В Вооруженных силах менее 350 военнослужащих болеют коронавирусом 20:57
Игроки "Спартака" могут попросить Тедеско остаться главным тренером 20:39
Москвичей ждет холодное начало мая 20:08
Кубок чемпионата Европы-2020 упал на землю в Бухаресте 20:05
Леонид Федун: "Спартак" не заслужил чемпионство, его заслужил "Зенит" 19:58
Венгрия признала "Спутник V" самой эффективной вакциной против коронавируса 19:53
В Забайкалье сторож частично признался в убийстве главы ФСИН по краю 19:40
В Москве актер Александр Паль избил хоккеиста ЦСКА 19:38
В Госдуме призвали Чехию извиниться перед РФ 19:05
Столичную больницу проверяют после сообщения об избиении пациентки 18:48
В Госдуме назвали цели проекта об упразднении потребительской корзины 18:16
Петр Авен порекомендовал "Спартаку" отечественного тренера 18:07
Мясников рассказал, как уберечь себя от "тихого убийцы" 17:50
Рейтинг Байдена стал одним из самых низких в истории США 17:48
В Подмосковье найдена мертвой 14-летняя школьница 17:44
Боевик Гая Ричи вне конкуренции 17:41
Толстой: Слова Земана - первый случай развенчания принципа highly likely 17:32
ЦСКА остался в меньшинстве в матче со "Спартаком" 17:28
Академик Гинцбург ожидает окончания пандемии COVID-19 в ноябре 16:55
СМИ: Украина запросила у Германии оружие 16:36
В московском метро машинист спас упавшего пассажира 15:56
Движение на серой ветке столичного метро восстановили 15:45
Памфилова предсказывает на выборах в сентябре "схватку как никогда" 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
25.04.2021 20:09
Рубрика: Общество

Сдавайтесь!

Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 89(8440)
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание основного государственного экзамена (ОГЭ), который школьники сдают после девятого класса.
В этом году тех, кто не пойдет в вузы после школы, ждет не ЕГЭ, а выпускной госэкзамен по русскому и математике. Фото: Александр Корольков/РГ В этом году тех, кто не пойдет в вузы после школы, ждет не ЕГЭ, а выпускной госэкзамен по русскому и математике. Фото: Александр Корольков/РГ
В этом году тех, кто не пойдет в вузы после школы, ждет не ЕГЭ, а выпускной госэкзамен по русскому и математике. Фото: Александр Корольков/РГ

В 2021 году ОГЭ будут сдавать с 24 мая по 2 июля и только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике. Экзамены по предметам по выбору девятиклассникам сдавать не придется.

Фото: Марина Волосевич
Как будут отдыхать школьники с учетом ковидных рисков

Итак, 24 и 25 мая девятиклассники сдадут русский язык, а 27 и 28 мая - математику. Резервные дни: 8, 16, 30 июня и 2 июля. Дополнительный период - 3, 6, 13, и 15 сентября.

Чем можно пользоваться на экзамене? Разрешены орфографические словари, линейки, а также справочники с основными формулами пройденного курса математики.

Вместе с приказом по ОГЭ утвержден и график государственных выпускных экзаменов (ГВЭ) для учеников 11-х классов. Это экзамены по русскому и математике для тех, кто решит не поступать в вузы. Напомним, в 2021 году им разрешено не сдавать ЕГЭ.

ГВЭ по русскому языку назначен на 25 мая, по математике - на 28 мая. Резервные дни: 8 и 16 июня. Предусмотрены и два дополнительных периода для тех, кто пропустит экзамены в основной период по болезни или другой уважительной причине: первый - 13 июля и 17 июля, второй - 3, 6, 13 и 15 сентября.

Как уже писала "РГ", расписание главного события для выпускников - ЕГЭ - тоже уже утверждено. Напомним даты: 31 мая - география, литература, химия, 3-4 июня - русский язык, 7 июня - профильная математика, 11 июня - история, физика, 15 июня - обществознание, 18 июня - биология, иностранные языки (кроме раздела "Говорение"), 21-22 июня - иностранные языки (раздел "Говорение"), 24-25 июня - информатика и ИКТ, 28-29 июня и 2 июля - резервные дни. Затем будет дополнительный период: с 12 по 17 июля.

Общество Образование

Главное сегодня

Минпросвещения проверит учебники по истории
Косачев: Позицию Земана по Врбетице можно только приветствовать
В Госдуме назвали цели проекта об упразднении потребительской корзины
Венгрия признала "Спутник V" самой эффективной вакциной против коронавируса
Рейтинг Байдена стал одним из самых низких в истории США
Утвержден новый порядок образовательной деятельности в школах
Павел Крашенинников объяснил, каких животных можно держать в квартирах