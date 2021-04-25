Утверждены графики госэкзаменов для школьников

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание основного государственного экзамена (ОГЭ), который школьники сдают после девятого класса.

В этом году тех, кто не пойдет в вузы после школы, ждет не ЕГЭ, а выпускной госэкзамен по русскому и математике. Фото: Александр Корольков/РГ

В 2021 году ОГЭ будут сдавать с 24 мая по 2 июля и только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике. Экзамены по предметам по выбору девятиклассникам сдавать не придется.

Итак, 24 и 25 мая девятиклассники сдадут русский язык, а 27 и 28 мая - математику. Резервные дни: 8, 16, 30 июня и 2 июля. Дополнительный период - 3, 6, 13, и 15 сентября.

Чем можно пользоваться на экзамене? Разрешены орфографические словари, линейки, а также справочники с основными формулами пройденного курса математики.

Вместе с приказом по ОГЭ утвержден и график государственных выпускных экзаменов (ГВЭ) для учеников 11-х классов. Это экзамены по русскому и математике для тех, кто решит не поступать в вузы. Напомним, в 2021 году им разрешено не сдавать ЕГЭ.

ГВЭ по русскому языку назначен на 25 мая, по математике - на 28 мая. Резервные дни: 8 и 16 июня. Предусмотрены и два дополнительных периода для тех, кто пропустит экзамены в основной период по болезни или другой уважительной причине: первый - 13 июля и 17 июля, второй - 3, 6, 13 и 15 сентября.

Как уже писала "РГ", расписание главного события для выпускников - ЕГЭ - тоже уже утверждено. Напомним даты: 31 мая - география, литература, химия, 3-4 июня - русский язык, 7 июня - профильная математика, 11 июня - история, физика, 15 июня - обществознание, 18 июня - биология, иностранные языки (кроме раздела "Говорение"), 21-22 июня - иностранные языки (раздел "Говорение"), 24-25 июня - информатика и ИКТ, 28-29 июня и 2 июля - резервные дни. Затем будет дополнительный период: с 12 по 17 июля.