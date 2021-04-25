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25.04.2021 21:47
Рубрика: В мире

В Германии медсестра подменила вакцину от коронавируса физраствором

Текст: Диана Ковалева

В Германии сотрудница прививочного центра подменила вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech обычным физраствором, делая укол шести пациентам. Об этом журналистам рассказали в ведомстве по вопросам здравоохранения Нижней Саксонии.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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Сообщается, что во Фрисландии сотрудница Германского общества Красного Креста случайно уронила и разбила ампулу с вакциной, а потому решила скрыть это, налив в шприцы физраствор. Однако инъекции она пациентам так и не ввела, а только готовила препарат. По прошествии трех дней медсестра все рассказала своей коллеге, и та уже доложила обо всем начальству. В итоге провинившаяся сотрудница во всем созналась.

Как заявили местные власти, здоровью шести пациентам, которым были сделаны прививки, ничего не угрожает. И все же те 200 граждан, которым 21 апреля были сделаны уколы в центре до 13:00, должны будут сдать тесты на антитела. Так власти хотят определить, кто еще мог пострадать от случившегося. Полиция города Вильгельмсхафен уже начала расследование произошедшего.

В мире Европа Германия Вакцинация от коронавируса

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