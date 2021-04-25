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25.04.2021 14:11
Рубрика: Власть

В местах остановок военного эшелона можно будет записаться в армию

Текст: Юрий Гаврилов

Специальный железнодорожный состав, который в воскресенье, 25 апреля, отправился по российским городам в рамках военно-патриотической акции Минобороны РФ "Мы - армия страны! Мы - армия народа!", станет еще и местом записи россиян в армию.

Экспозиции военного эшелона расскажут о российской армии

"На остановках поезда будут работать пункты отбора на военную службу по контракту, где каждый молодой человек получит возможность вступить в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Мы рассчитываем, что акция позволит не только узнать много нового и интересного, но и познакомиться с сегодняшним днем российской армии, ее буднями и достижениями", - сказал на церемонии отправки поезда замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.

Он сообщил, что в железнодорожный состав входят шесть тематических вагонов и три открытых платформы с образцами современной военной техники. Среди этого арсенала - бронеавтомобили "Тайфун-К" и "Пантера", танк Т-90М, самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ". А новейшие достижения армии представлены в вагоне "Современная армия".

Картаполов также отметил, что во время остановок в Карелии 29 апреля участники акции напишут "Диктант Победы". А 9 Мая, когда эшелон будет находиться в Туле, проведут ряд праздничных мероприятий.

Кроме того, по словам замминистра, в конце мая на станциях Тында и Новый Ургал пройдут акции, посвященные реконструкции железнодорожного участка БАМа. В этой операции, напомним, участвуют подразделения Железнодорожных войск .

Всего за время пути специальный эшелон сделает остановки в 51 городе России. А завершится акция "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" 27 июня в подмосковном парке "Патриот".

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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