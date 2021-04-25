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25.04.2021 14:34
Рубрика: Власть

В Минобороны рассказали об акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!"

Текст: Юрий Гаврилов
Цель военно-патриотической акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" - сплотить общество и противостоять историческим фальсификациям. Об этом в воскресенье, 25 апреля, на торжественных проводах специального эшелона Минобороны РФ заявил заместитель главы военного ведомства России Андрей Картаполов.

"Сегодня Министерство обороны РФ с целью сплочения общества через историю и современность, успехи и достижения нашей страны и Вооруженных Сил в соответствии с решением президента России проводит масштабную акцию "Мы - армия страны. Мы - армия народа", общий замысел которой должен подавать правду и связать воедино минувшее, настоящее и будущее, являться побудительным мотивом воспитания высоких нравственных качеств всех наших граждан", - подчеркнул замглавы военного ведомства.

Экспозиции военного эшелона расскажут о российской армии

Он рассказал, что в вагоне "Где мы - там мир" специальная экспозиция и лектор расскажут о работе ряда западных стран по разрушению мирной жизни, свержению власти и к чему это может привести.

"Самое главное для военного человека это защита своего Отечества. В этом не только смысл всей военной службы, но и всей жизни тех, кто посвятил себя служению своему народу. И это защита не только от прямого военного воздействия, как можно себе представить", - отметил Картаполов. - В современном мире - это в первую очередь эффективное противодействие деятельности ряда стран, направленной на подрыв национального сознания нашей молодежи".

Замминистра также отметил, что сорняки хорошо растут на почве беспамятства и исторического нигилизма.

Отправка поезда приурочена к старту масштабной военно-патриотической акции. Известно, что эшелон, сделает остановки в более чем полусотни городов России. В его вагонах размещены разнообразные выставки, посвященные истории и развитию Вооруженных сил РФ, военном медикам и значимым событиям Великой Отечественной войны. Так, в одном из вагонов железнодорожного состава представлена экспозиция музея "Дорога памяти", где посетители смогут найти данные о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также в поезде размещены военные трофеи из Сирии.

В местах остановок военного эшелона можно будет записаться в армию

Гостей акции ждет разнообразная музыкальная программа. На специально оборудованной платформе-сцене перед жителями российских городов выступит концертная бригада военных музыкантов.

Планируется, что поезд вернется в столицу 27 июня.

Власть Безопасность Армия Общество История Правительство Минобороны Вторая мировая война

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