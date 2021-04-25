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25.04.2021 20:20
Рубрика: Культура

В Москве проходит вручение премии "Ника" за 2019-й и 2020-й годы

Текст: Сусанна Альперина
Премия "Ника" не стала мелочиться, по крайней мере, дважды. Во-первых, она позволила себе пройти тогда же, когда и "Оскар". Да еще и "оттянула" часть публики у Московского Международного кинофестиваля. Во-вторых, на "Нике" для специальной рассадки могли по всему залу расставить картонки с изображением Гусмана (и тогда каждый унес бы к себе домой своего Юлия Соломоновича), но организаторы "потратились" на золотистые шарики. Не только на них! Но и на черные стильные маски. Вино, шампанское, термосы с чаем и кофе... Широкое празднование сразу "за себя и за того парня" за 2020-й и за 2021-й годы.

"Мы не пожалели никаких денег, потому что у нас нет никаких денег", - пошутил, словно отзываясь на эти мысли, перед началом церемонии Юлий Гусман.

Фото: kinopoisk.ru
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Церемонию открыл Президент киноакадемии "Ника" Андрей Кончаловский, который специально в Москву. После него традиционное место за трибуной вновь занял Михаил Гусман. На сцене за спиной Гусмана - бывшего капитана КВН - расположились сразу две "команды": статуэтки Ники за 2020-й год и за 2021-й год. И вручают их в этот вечер так - в каждой номинации вначале премия за один год, потом - за другой.

К настоящему моменту вручены премии за лучший документальный фильм. За 2019-й год награжден "Хуциев. Мотор идет!" Петра Шепотинника, а за 2020-й - "Котлован" Андрея Грязева. "Лучший фильм стран СНГ, Балтии и Грузии" за 2019-й год - "Вдох-выдох" Дито Цинцадзе (Грузия), за 2020-й - "Шамбала" Артыка Суюндукова (Кыргызстан). Награду Елене Стишовой "За вклад в кинематографические науки, критику и образование" вручил главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин. Он рассказал, что Елена Михайловна подготовила новую книгу, которая скоро выйдет к читателям.

Премию "За вклад в отечественный кинематограф" имени Алексея Германа киноакадемики присудили режиссеру-мультипликатору, легенде - Леониду Шварцману. Вручал статуэтку Юрий Норштейн. Для него Шварцман - Леля. "Им с Таней - это его жена - на двоих 197 лет. В этом году они отметят 70-летие своей совместной жизни... Прошло сто лет и "юный Леля получает премию" - это говорит о том, что в России нужно жить долго", - сказал Норштейн.

Фото: kinopoisk.ru
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В номинации "Лучший анимационный фильм" победитель за 2019-й год - "Он не может жить без космоса" режиссера Константина Бронзита, за 2020-й - "Мелодия струнного дерева" Ирины Евтеевой.

"Лучшая работа звукорежиссера". Ростислав Алимов "Дылда" получил "Нику" за 2019-й год. Полина Волынкина "Дорогие товарищи" - 2020-й. Кстати, единственная женщина среди представленных в этой номинации. "Лучшая музыка к фильму" - лауреат за оба года Анна Друбич - фильмы "Одесса" и "Гипноз". В обоих случаях за работу с Валерием Тодоровским.

За что стоит похвалить организаторов "Ники" отдельно - за мемориальный блок. Он был "безразмерный" - за эти два-три года. Но сделали. И актеров показали на экране и молодыми - в их самых известных ролях. Но почтили память всех ушедших. И зал стоял все это время. Ни на одной другой кинопремии такого не сделали.

"Нику" в номинации "Открытие года" получил Александр Золотухин за фильм "Мальчик русский". Зал кричал "Браво!" Особенно, когда Александр благодарил со сцены своего учителя Александра Сокурова. А за 2020-й - Филипп Юрьев "Китобой". Он тоже благодарит учителя - Алексея Учителя. Особенно за тройку, поставленную карандашом во время учебы - чтобы студент переснял свой фильм.

Фото: kinopoisk.ru
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Крылатую статуэтку в номинации "Лучшая работа режиссера монтажа" за 2019-й год выиграл Петер Маркович "Айка". Мария Лихачева и Дмитрий Слобцов "Серебряные коньки" - за 2020-й год.

Юлия Снигирь с Джудом Лоу появились на "Нике". На экране. Потом в зале - одна Юлия Снигирь. Ее "Ника" - "За исполнение роли в международном телевизионном проекте "Новый папа" Паоло Соррентино". Итальянский посол, вручая приз, сказал, что не может быть хороший итальянский фильм без России. Снигирь произнесла, что ее первая кинопремия вручена за роль в иностранном фильме, хотелось бы, чтобы так было и в России.

А номинации "Лучшая режиссерская работа" и "Лучший игровой фильм" разбили по годам. Андрей Смирнов за фильм "Француз" получил "Нику" в обеих номинациях за 2019-й год. Этой награды для него ждали два года. Сомнений не было.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Фото

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