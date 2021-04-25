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25.04.2021 18:47
Рубрика: Экономика

Профессионалы обсудят проблемы

В Москве проходит выставка "Нефтегаз-2021"
Текст: Михаил Нестеров
Российская газета - Спецвыпуск № 89(8440)
В столичном "Экспоцентре" сегодня стартует юбилейная 20-я Международная выставка "Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса" - "Нефтегаз-2021", а завтра там же откроется и Национальный нефтегазовый форум.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Выставка "Нефтегаз" - самая масштабная в России по отраслевой тематике, она входит в десятку ключевых нефтегазовых выставок мира, постоянно подтверждая свой статус эффективной профессиональной площадки для заключения контрактов, делового общения, обмена опытом и информацией о новейших технологиях и современном оборудовании для нефтегазовой отрасли.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Согласно Общероссийскому рейтингу выставок, это лучшая выставка России по тематике "Нефть и газ" во всех номинациях. В работе выставки-2021 принимают участие более 500 отраслевых компаний. Ожидается, что за время проведения мероприятия площадку посетят более 22 тысяч гостей и участников.

Программу Национального нефтегазового форума (ННФ) традиционно составляет широкий спектр актуальных вопросов, для обсуждения которых предусмотрены разнообразные форматы коммуникаций между участниками: "круглые столы", форсайт-сессии, практические семинары, технологические конференции и панельные дискуссии.

В фокусе программы форума в 2021 году самые актуальные вопросы. Это текущий анализ и прогноз развития нефтегазовых рынков, энергопереход и трансформация экосистем нефтегазовых корпораций, оценка текущей системы налогообложения ТЭК, технологическое развитие и новые возможности международного сотрудничества. А также "свежие" тренды последнего времени: развитие водородной энергетики, цифровизация бизнес-процессов и искусственный интеллект, технологическая эффективность и робототехника, импортозамещение и стимулирование экспорта отраслевых инноваций, совершенствование системы стандартизации, развитие научных центров и испытательных полигонов и многие другое.

Совместное проведение выставки "Нефтегаз" и Национального нефтегазового форума формирует крупнейшую отраслевую коммуникационную площадку

Совместное проведение выставки "Нефтегаз" и Национального нефтегазового форума - синергия, формирующая одну из крупнейших отраслевых демонстрационных и коммуникационных площадок, которая вбирает в себя как многолетнюю богатую историю развития нефтегазовой промышленности, так и инновационные решения, призванные обеспечить последовательный экономический рост в рамках отрасли.

22 тысячи человек могут посетить выставку "Нефтегаз" в нынешнем году

Востребованность выставки и форума подтверждается регулярным участием и заинтересованностью в мероприятиях высокопоставленных представителей отраслевых министерств и ведомств, топ-менеджеров нефтегазовых и машиностроительных компаний, лидеров экспертного сообщества, руководителей профильных союзов и ассоциаций, ведущих аналитиков финансового сектора и консалтинговых компаний и др.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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