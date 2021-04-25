Новости

В иракской больнице 28 погибших в результате пожара были на аппаратах ИВЛ 00:41
По меньшей мере шесть человек погибли в результате ДТП в Джорджии 00:29
Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Болонью" 00:12
На юге столицы машина влетела в пешеходный переход 25.04.2021
Глава МИД ФРГ: Германия не заинтересована в конфронтации с Россией 25.04.2021
Индию накрыл "коронавирусный шторм" 25.04.2021
Участники подготовки покушения на Лукашенко признали свою вину 25.04.2021
В Германии медсестра подменила вакцину от коронавируса физраствором 25.04.2021
"Краснодар" одержал первую победу при Гончаренко 25.04.2021
Россия и Эстония возобновили авиасообщение 25.04.2021
В Вооруженных силах менее 350 военнослужащих болеют коронавирусом 25.04.2021
Игроки "Спартака" могут попросить Тедеско остаться главным тренером 25.04.2021
Москвичей ждет холодное начало мая 25.04.2021
Кубок чемпионата Европы-2020 упал на землю в Бухаресте 25.04.2021
Леонид Федун: "Спартак" не заслужил чемпионство, его заслужил "Зенит" 25.04.2021
Венгрия признала "Спутник V" самой эффективной вакциной против коронавируса 25.04.2021
В Забайкалье сторож частично признался в убийстве главы ФСИН по краю 25.04.2021
В Москве актер Александр Паль избил хоккеиста ЦСКА 25.04.2021
В Госдуме призвали Чехию извиниться перед РФ 25.04.2021
Столичную больницу проверяют после сообщения об избиении пациентки 25.04.2021
В Госдуме назвали цели проекта об упразднении потребительской корзины 25.04.2021
Петр Авен порекомендовал "Спартаку" отечественного тренера 25.04.2021
Мясников рассказал, как уберечь себя от "тихого убийцы" 25.04.2021
Рейтинг Байдена стал одним из самых низких в истории США 25.04.2021
В Подмосковье найдена мертвой 14-летняя школьница 25.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
25.04.2021 23:26
Рубрика: Происшествия

Слезы в огне

Растет число детей, погибших на пожарах
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Столичный выпуск № 89(8440)
В России с начала года стали чаще гибнуть дети во время пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зафиксирован рост гибели детей на пожарах. При этом наибольшее количество погибших детей в возрасте до 10 лет - свыше 80 процентов от общего количества", - ответили в пресс-службе спасательного ведомства на соответствующий запрос агентства ТАСС.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
МЧС зафиксировало рост числа поджогов сухой травы

При этом увеличившиеся случаи гибели детей на пожарах, - дикие сами по себе, - отягощаются еще и тем обстоятельством , что подавляющему большинству из погибших не исполнилось и десяти лет.

В МЧС пояснили, что в основном речь идет о пожарах в ветхих домах и в среде неблагополучных и, как правило, неполных, но многодетных семей. Типичная картина - мамы дома нет, в доме в лучшем случае из взрослых одна бабушка, которая не может устранить быстро причину возгорания и само возгорание.

"Почти половина пожаров, в результате которых гибнут дети, возникают из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Неосторожное обращение с огнем становится причиной более трети пожаров", - сообщили в МЧС.

Только за последние две недели в России произошло три крупных пожара с гибелью детей. 15 апреля в частном в доме в селе Бызово Свердловской области в огне погибли пятеро детей, еще двое детей и трое взрослых пострадали. Причиной возгорания могла стать ветхость электропроводки. 23 апреля в поселке Утес Чусовского района Пермского края при пожаре погибли четверо детей, оставленных без присмотра. А накануне в одной из квартир в многоэтажном жилом доме в Кимовске Тульской области погибли двое детей в возрасте четырех и семи лет.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС

Главное сегодня

Церемония вручения кинопремии "Оскар". Онлайн-трансляция
Захарова рассказала о формировании списка недружественных РФ государств
Минпросвещения проверит учебники по истории
Косачев: Позицию Земана по Врбетице можно только приветствовать
Венгрия признала "Спутник V" самой эффективной вакциной против коронавируса
В сгоревшей "Невской мануфактуре" не было систем пожаротушения
Видео: В Хабаровске глыбы льда снесли ограждение на набережной Амура