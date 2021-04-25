В России с начала года стали чаще гибнуть дети во время пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зафиксирован рост гибели детей на пожарах. При этом наибольшее количество погибших детей в возрасте до 10 лет - свыше 80 процентов от общего количества", - ответили в пресс-службе спасательного ведомства на соответствующий запрос агентства ТАСС.

При этом увеличившиеся случаи гибели детей на пожарах, - дикие сами по себе, - отягощаются еще и тем обстоятельством , что подавляющему большинству из погибших не исполнилось и десяти лет.

В МЧС пояснили, что в основном речь идет о пожарах в ветхих домах и в среде неблагополучных и, как правило, неполных, но многодетных семей. Типичная картина - мамы дома нет, в доме в лучшем случае из взрослых одна бабушка, которая не может устранить быстро причину возгорания и само возгорание.

"Почти половина пожаров, в результате которых гибнут дети, возникают из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Неосторожное обращение с огнем становится причиной более трети пожаров", - сообщили в МЧС.

Только за последние две недели в России произошло три крупных пожара с гибелью детей. 15 апреля в частном в доме в селе Бызово Свердловской области в огне погибли пятеро детей, еще двое детей и трое взрослых пострадали. Причиной возгорания могла стать ветхость электропроводки. 23 апреля в поселке Утес Чусовского района Пермского края при пожаре погибли четверо детей, оставленных без присмотра. А накануне в одной из квартир в многоэтажном жилом доме в Кимовске Тульской области погибли двое детей в возрасте четырех и семи лет.