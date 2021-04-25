Венгрия признала "Спутник V" самой эффективной вакциной против коронавируса

Правительство Венгрии - страны, которая первой в Евросоюзе начала использовать вакцину "Спутник V", - опубликовало последние данные о эффективности и безопасности пяти препаратов от коронавируса. Наилучшие показатели продемонстрировала именно российская вакцина.

Так, обнаружилось, что на 100 тысяч привитых "Спутником V" приходится лишь 95 заразившихся вирусом, для сравнения у привитых вакциной AstraZeneca зафиксировано 700 заражений, а у получивших вакцину Pfizer/BioNTech - 555 случаев.

Венгерские данные подтверждают, что после использования российской вакциной в 2-6 раз меньше случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч прививок, отмечают в РФПИ, ссылаясь на доклад правительства Венгрии.

Отметим, что отечественная вакцины уже одобрена в 60 странах с общим населением около 3 млрд человек. По числу полученных одобрений "Спутник V" занимает одно из лидирующих мест в мире.