Войска вернулись в пункты дисклокации после учений в Арктике

Подразделения Северного флота, которые были задействованы в учениях в Арктике, вернулись в пункты постоянной дислокации.

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, на свои базы вернулись боевые корабли, подводные лодки, суда обеспечения, а также подразделения береговых частей и войск ПВО Северного флота. Войска были задействованы в практических мероприятиях межвидового командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике. Учение прошло на Северном флоте под общим руководством главнокомандующего ВМФ​​​.

Всего в учениях было задействовано более 20 кораблей и судов. По оценке главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, моряки СФ успешно справились с поставленными задачами. Сейчас силы и войска Северного флота переведены на повседневный режим службы.