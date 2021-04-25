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25.04.2021 10:46
Рубрика: Власть

Войска вернулись в пункты дисклокации после учений в Арктике

Текст: Александр Степанов

Подразделения Северного флота, которые были задействованы в учениях в Арктике, вернулись в пункты постоянной дислокации.

Фото: Минобороны РФ
Более 20 боевых кораблей ЧФ России вернулись на базу после учений в Крыму

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, на свои базы вернулись боевые корабли, подводные лодки, суда обеспечения, а также подразделения береговых частей и войск ПВО Северного флота. Войска были задействованы в практических мероприятиях межвидового командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике. Учение прошло на Северном флоте под общим руководством главнокомандующего ВМФ​​​.

Всего в учениях было задействовано более 20 кораблей и судов. По оценке главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, моряки СФ успешно справились с поставленными задачами. Сейчас силы и войска Северного флота переведены на повседневный режим службы.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот

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