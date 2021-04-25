За сутки в России подтверждено 8780 случаев COVID-19 в 83 регионах

За последние сутки в России выявлено 8 780 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 332 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7540 человек.
- Москва - 2526
- Санкт-Петербург - 701
- Московская область - 611
- Ростовская область - 235
- Нижегородская область - 192
- Самарская область - 188
- Воронежская область - 169
- Иркутская область - 139
- Саратовская область - 134
- Свердловская область - 118
- Красноярский край - 116
- Челябинская область - 110
- Волгоградская область - 108
- Ставропольский край - 106
- Республика Крым - 104
- Пермский край - 102
- Краснодарский край - 102
- Республика Башкортостан - 98
- Пензенская область - 88
- Республика Саха (Якутия) - 86
- Ленинградская область - 86
- Ульяновская область - 84
- Ярославская область - 82
- Брянская область - 81
- Белгородская область - 79
- Псковская область - 78
- Алтайский край - 77
- Новосибирская область - 74
- Курская область - 73
- Оренбургская область - 72
- Архангельская область - 70
- Тверская область - 70
- Кировская область - 70
- Кемеровская область - 69
- Липецкая область - 68
- Астраханская область - 66
- Владимирская область - 65
- Вологодская область - 64
- Омская область - 63
- Ивановская область - 62
- Тульская область - 61
- Калининградская область - 60
- Удмуртская Республика - 60
- Ханты-Мансийский автономный округ - 60
- Республика Чувашия - 56
- Тюменская область - 55
- Калужская область - 54
- Тамбовская область - 54
- Орловская область - 53
- Смоленская область - 51
- Рязанская область - 51
- Республика Дагестан - 41
- Республика Коми - 40
- Новгородская область - 37
- Республика Карелия - 37
- Курганская область - 37
- Забайкальский край - 37
- Республика Татарстан - 35
- Республика Мордовия - 31
- Приморский край - 30
- Республика Бурятия - 29
- Сахалинская область - 28
- Мурманская область - 26
- Кабардино-Балкарская Республика - 26
- Севастополь - 24
- Томская область - 24
- Республика Хакасия - 22
- Хабаровский край - 22
- Костромская область - 21
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 17
- Республика Марий Эл - 16
- Карачаево-Черкесская Республика - 14
- Амурская область - 13
- Республика Калмыкия - 12
- Республика Северная Осетия-Алания - 11
- Чеченская Республика - 11
- Камчатский край - 10
- Республика Адыгея - 10
- Республика Ингушетия - 10
- Республика Алтай - 3
- Магаданская область - 2
- Республика Тыва - 2
- Ненецкий автономный округ - 1
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,01%
- 3. Республика Алтай, Магаданская область 0,02%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 762 569 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7540 человек:
- Москва - 1339
- Санкт-Петербург - 973
- Московская область - 374
- Псковская область - 217
- Нижегородская область - 215
- Воронежская область - 202
- Ростовская область - 199
- Республика Башкортостан - 196
- Самарская область - 180
- Иркутская область - 133
- Свердловская область - 125
- Архангельская область - 118
- Курская область - 116
- Челябинская область - 115
- Саратовская область - 114
- Кировская область - 103
- Красноярский край - 99
- Омская область - 94
- Краснодарский край - 91
- Новгородская область - 88
- Пермский край - 87
- Ярославская область - 86
- Орловская область - 84
- Калининградская область - 84
- Пензенская область - 84
- Брянская область - 83
- Волгоградская область - 82
- Владимирская область - 81
- Ленинградская область - 79
- Тверская область - 78
- Калужская область - 73
- Тамбовская область - 70
- Ульяновская область - 70
- Рязанская область - 63
- Удмуртская Республика - 63
- Тульская область - 59
- Республика Карелия - 59
- Республика Бурятия - 58
- Оренбургская область - 57
- Кемеровская область - 56
- Ставропольский край - 53
- Ханты-Мансийский автономный округ - 53
- Вологодская область - 51
- Республика Чувашия - 49
- Алтайский край - 45
- Липецкая область - 43
- Тюменская область - 43
- Смоленская область - 41
- Республика Дагестан - 41
- Хабаровский край - 39
- Ивановская область - 38
- Республика Коми - 37
- Кабардино-Балкарская Республика - 36
- Курганская область - 34
- Республика Мордовия - 33
- Белгородская область - 21
- Республика Крым - 21
- Астраханская область - 20
- Забайкальский край - 20
- Мурманская область - 19
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 19
- Республика Тыва - 19
- Амурская область - 19
- Республика Калмыкия - 18
- Сахалинская область - 16
- Севастополь - 15
- Республика Марий Эл - 15
- Томская область - 15
- Республика Саха (Якутия) - 14
- Приморский край - 14
- Республика Хакасия - 13
- Новосибирская область - 12
- Чеченская Республика - 11
- Ненецкий автономный округ - 10
- Республика Адыгея - 9
- Карачаево-Черкесская Республика - 8
- Республика Северная Осетия - Алания - 8
- Костромская область - 7
- Республика Татарстан - 5
- Камчатский край - 5
- Республика Алтай - 2
- Республика Ингушетия - 1
- Магаданская область - 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 388 008.
За последние сутки подтверждено 332 смертей:
- Москва - 53
- Санкт-Петербург - 28
- Свердловская область - 14
- Краснодарский край - 12
- Красноярский край - 12
- Тульская область - 10
- Самарская область - 9
- Нижегородская область - 8
- Ульяновская область - 8
- Воронежская область - 7
- Смоленская область - 7
- Волгоградская область - 6
- Иркутская область - 6
- Курская область - 5
- Ставропольский край - 5
- Пермский край - 5
- Оренбургская область - 5
- Пензенская область - 5
- Челябинская область - 5
- Томская область - 5
- Владимирская область - 4
- Липецкая область - 4
- Орловская область - 4
- Тверская область - 4
- Архангельская область - 4
- Калининградская область - 4
- Республика Крым - 4
- Удмуртская Республика - 4
- Республика Чувашия - 4
- Алтайский край - 4
- Ивановская область - 3
- Тамбовская область - 3
- Ярославская область - 3
- Республика Карелия - 3
- Республика Коми - 3
- Вологодская область - 3
- Ленинградская область - 3
- Мурманская область - 3
- Республика Башкортостан - 3
- Саратовская область - 3
- Тюменская область - 3
- Новосибирская область - 3
- Камчатский край - 3
- Белгородская область - 2
- Рязанская область - 2
- Псковская область - 2
- Астраханская область - 2
- Севастополь - 2
- Кабардино-Балкарская Республика - 2
- Республика Марий Эл - 2
- Республика Татарстан - 2
- Республика Алтай - 2
- Республика Хакасия - 2
- Кемеровская область - 2
- Омская область - 2
- Республика Бурятия - 2
- Республика Саха (Якутия) - 2
- Калужская область - 1
- Московская область - 1
- Республика Калмыкия - 1
- Республика Мордовия - 1
- Кировская область - 1
- Курганская область - 1
- Республика Тыва - 1
- Забайкальский край - 1
- Хабаровский край - 1
- Еврейская автономная область - 1
За весь период по России умерло 108 232 человек.