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25.04.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8780 случаев COVID-19 в 83 регионах

За последние сутки в России выявлено 8 780 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 332 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7540 человек.
  1. Москва - 2526
  2. Санкт-Петербург - 701
  3. Московская область - 611
  4. Ростовская область - 235
  5. Нижегородская область - 192
  6. Самарская область - 188
  7. Воронежская область - 169
  8. Иркутская область - 139
  9. Саратовская область - 134
  10. Свердловская область - 118
  11. Красноярский край - 116
  12. Челябинская область - 110
  13. Волгоградская область - 108
  14. Ставропольский край - 106
  15. Республика Крым - 104
  16. Пермский край - 102
  17. Краснодарский край - 102
  18. Республика Башкортостан - 98
  19. Пензенская область - 88
  20. Республика Саха (Якутия) - 86
  21. Ленинградская область - 86
  22. Ульяновская область - 84
  23. Ярославская область - 82
  24. Брянская область - 81
  25. Белгородская область - 79
  26. Псковская область - 78
  27. Алтайский край - 77
  28. Новосибирская область - 74
  29. Курская область - 73
  30. Оренбургская область - 72
  31. Архангельская область - 70
  32. Тверская область - 70
  33. Кировская область - 70
  34. Кемеровская область - 69
  35. Липецкая область - 68
  36. Астраханская область - 66
  37. Владимирская область - 65
  38. Вологодская область - 64
  39. Омская область - 63
  40. Ивановская область - 62
  41. Тульская область - 61
  42. Калининградская область - 60
  43. Удмуртская Республика - 60
  44. Ханты-Мансийский автономный округ - 60
  45. Республика Чувашия - 56
  46. Тюменская область - 55
  47. Калужская область - 54
  48. Тамбовская область - 54
  49. Орловская область - 53
  50. Смоленская область - 51
  51. Рязанская область - 51
  52. Республика Дагестан - 41
  53. Республика Коми - 40
  54. Новгородская область - 37
  55. Республика Карелия - 37
  56. Курганская область - 37
  57. Забайкальский край - 37
  58. Республика Татарстан - 35
  59. Республика Мордовия - 31
  60. Приморский край - 30
  61. Республика Бурятия - 29
  62. Сахалинская область - 28
  63. Мурманская область - 26
  64. Кабардино-Балкарская Республика - 26
  65. Севастополь - 24
  66. Томская область - 24
  67. Республика Хакасия - 22
  68. Хабаровский край - 22
  69. Костромская область - 21
  70. Ямало-Ненецкий автономный округ - 17
  71. Республика Марий Эл - 16
  72. Карачаево-Черкесская Республика - 14
  73. Амурская область - 13
  74. Республика Калмыкия - 12
  75. Республика Северная Осетия-Алания - 11
  76. Чеченская Республика - 11
  77. Камчатский край - 10
  78. Республика Адыгея - 10
  79. Республика Ингушетия - 10
  80. Республика Алтай - 3
  81. Магаданская область - 2
  82. Республика Тыва - 2
  83. Ненецкий автономный округ - 1
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,01%
  • 3. Республика Алтай, Магаданская область 0,02%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 762 569 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7540 человек:
  • Москва - 1339
  • Санкт-Петербург - 973
  • Московская область - 374
  • Псковская область - 217
  • Нижегородская область - 215
  • Воронежская область - 202
  • Ростовская область - 199
  • Республика Башкортостан - 196
  • Самарская область - 180
  • Иркутская область - 133
  • Свердловская область - 125
  • Архангельская область - 118
  • Курская область - 116
  • Челябинская область - 115
  • Саратовская область - 114
  • Кировская область - 103
  • Красноярский край - 99
  • Омская область - 94
  • Краснодарский край - 91
  • Новгородская область - 88
  • Пермский край - 87
  • Ярославская область - 86
  • Орловская область - 84
  • Калининградская область - 84
  • Пензенская область - 84
  • Брянская область - 83
  • Волгоградская область - 82
  • Владимирская область - 81
  • Ленинградская область - 79
  • Тверская область - 78
  • Калужская область - 73
  • Тамбовская область - 70
  • Ульяновская область - 70
  • Рязанская область - 63
  • Удмуртская Республика - 63
  • Тульская область - 59
  • Республика Карелия - 59
  • Республика Бурятия - 58
  • Оренбургская область - 57
  • Кемеровская область - 56
  • Ставропольский край - 53
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 53
  • Вологодская область - 51
  • Республика Чувашия - 49
  • Алтайский край - 45
  • Липецкая область - 43
  • Тюменская область - 43
  • Смоленская область - 41
  • Республика Дагестан - 41
  • Хабаровский край - 39
  • Ивановская область - 38
  • Республика Коми - 37
  • Кабардино-Балкарская Республика - 36
  • Курганская область - 34
  • Республика Мордовия - 33
  • Белгородская область - 21
  • Республика Крым - 21
  • Астраханская область - 20
  • Забайкальский край - 20
  • Мурманская область - 19
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 19
  • Республика Тыва - 19
  • Амурская область - 19
  • Республика Калмыкия - 18
  • Сахалинская область - 16
  • Севастополь - 15
  • Республика Марий Эл - 15
  • Томская область - 15
  • Республика Саха (Якутия) - 14
  • Приморский край - 14
  • Республика Хакасия - 13
  • Новосибирская область - 12
  • Чеченская Республика - 11
  • Ненецкий автономный округ - 10
  • Республика Адыгея - 9
  • Карачаево-Черкесская Республика - 8
  • Республика Северная Осетия - Алания - 8
  • Костромская область - 7
  • Республика Татарстан - 5
  • Камчатский край - 5
  • Республика Алтай - 2
  • Республика Ингушетия - 1
  • Магаданская область - 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 388 008.

За последние сутки подтверждено 332 смертей:
  • Москва - 53
  • Санкт-Петербург - 28
  • Свердловская область - 14
  • Краснодарский край - 12
  • Красноярский край - 12
  • Тульская область - 10
  • Самарская область - 9
  • Нижегородская область - 8
  • Ульяновская область - 8
  • Воронежская область - 7
  • Смоленская область - 7
  • Волгоградская область - 6
  • Иркутская область - 6
  • Курская область - 5
  • Ставропольский край - 5
  • Пермский край - 5
  • Оренбургская область - 5
  • Пензенская область - 5
  • Челябинская область - 5
  • Томская область - 5
  • Владимирская область - 4
  • Липецкая область - 4
  • Орловская область - 4
  • Тверская область - 4
  • Архангельская область - 4
  • Калининградская область - 4
  • Республика Крым - 4
  • Удмуртская Республика - 4
  • Республика Чувашия - 4
  • Алтайский край - 4
  • Ивановская область - 3
  • Тамбовская область - 3
  • Ярославская область - 3
  • Республика Карелия - 3
  • Республика Коми - 3
  • Вологодская область - 3
  • Ленинградская область - 3
  • Мурманская область - 3
  • Республика Башкортостан - 3
  • Саратовская область - 3
  • Тюменская область - 3
  • Новосибирская область - 3
  • Камчатский край - 3
  • Белгородская область - 2
  • Рязанская область - 2
  • Псковская область - 2
  • Астраханская область - 2
  • Севастополь - 2
  • Кабардино-Балкарская Республика - 2
  • Республика Марий Эл - 2
  • Республика Татарстан - 2
  • Республика Алтай - 2
  • Республика Хакасия - 2
  • Кемеровская область - 2
  • Омская область - 2
  • Республика Бурятия - 2
  • Республика Саха (Якутия) - 2
  • Калужская область - 1
  • Московская область - 1
  • Республика Калмыкия - 1
  • Республика Мордовия - 1
  • Кировская область - 1
  • Курганская область - 1
  • Республика Тыва - 1
  • Забайкальский край - 1
  • Хабаровский край - 1
  • Еврейская автономная область - 1

За весь период по России умерло 108 232 человек.

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