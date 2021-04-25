За сутки в России подтверждено 8780 случаев COVID-19 в 83 регионах

За последние сутки в России выявлено 8 780 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 332 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7540 человек.

Москва - 2526 Санкт-Петербург - 701 Московская область - 611 Ростовская область - 235 Нижегородская область - 192 Самарская область - 188 Воронежская область - 169 Иркутская область - 139 Саратовская область - 134 Свердловская область - 118 Красноярский край - 116 Челябинская область - 110 Волгоградская область - 108 Ставропольский край - 106 Республика Крым - 104 Пермский край - 102 Краснодарский край - 102 Республика Башкортостан - 98 Пензенская область - 88 Республика Саха (Якутия) - 86 Ленинградская область - 86 Ульяновская область - 84 Ярославская область - 82 Брянская область - 81 Белгородская область - 79 Псковская область - 78 Алтайский край - 77 Новосибирская область - 74 Курская область - 73 Оренбургская область - 72 Архангельская область - 70 Тверская область - 70 Кировская область - 70 Кемеровская область - 69 Липецкая область - 68 Астраханская область - 66 Владимирская область - 65 Вологодская область - 64 Омская область - 63 Ивановская область - 62 Тульская область - 61 Калининградская область - 60 Удмуртская Республика - 60 Ханты-Мансийский автономный округ - 60 Республика Чувашия - 56 Тюменская область - 55 Калужская область - 54 Тамбовская область - 54 Орловская область - 53 Смоленская область - 51 Рязанская область - 51 Республика Дагестан - 41 Республика Коми - 40 Новгородская область - 37 Республика Карелия - 37 Курганская область - 37 Забайкальский край - 37 Республика Татарстан - 35 Республика Мордовия - 31 Приморский край - 30 Республика Бурятия - 29 Сахалинская область - 28 Мурманская область - 26 Кабардино-Балкарская Республика - 26 Севастополь - 24 Томская область - 24 Республика Хакасия - 22 Хабаровский край - 22 Костромская область - 21 Ямало-Ненецкий автономный округ - 17 Республика Марий Эл - 16 Карачаево-Черкесская Республика - 14 Амурская область - 13 Республика Калмыкия - 12 Республика Северная Осетия-Алания - 11 Чеченская Республика - 11 Камчатский край - 10 Республика Адыгея - 10 Республика Ингушетия - 10 Республика Алтай - 3 Магаданская область - 2 Республика Тыва - 2 Ненецкий автономный округ - 1 Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,01%

3. Республика Алтай, Магаданская область 0,02% В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 762 569 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7540 человек: Москва - 1339

Санкт-Петербург - 973

Московская область - 374

Псковская область - 217

Нижегородская область - 215

Воронежская область - 202

Ростовская область - 199

Республика Башкортостан - 196

Самарская область - 180

Иркутская область - 133

Свердловская область - 125

Архангельская область - 118

Курская область - 116

Челябинская область - 115

Саратовская область - 114

Кировская область - 103

Красноярский край - 99

Омская область - 94

Краснодарский край - 91

Новгородская область - 88

Пермский край - 87

Ярославская область - 86

Орловская область - 84

Калининградская область - 84

Пензенская область - 84

Брянская область - 83

Волгоградская область - 82

Владимирская область - 81

Ленинградская область - 79

Тверская область - 78

Калужская область - 73

Тамбовская область - 70

Ульяновская область - 70

Рязанская область - 63

Удмуртская Республика - 63

Тульская область - 59

Республика Карелия - 59

Республика Бурятия - 58

Оренбургская область - 57

Кемеровская область - 56

Ставропольский край - 53

Ханты-Мансийский автономный округ - 53

Вологодская область - 51

Республика Чувашия - 49

Алтайский край - 45

Липецкая область - 43

Тюменская область - 43

Смоленская область - 41

Республика Дагестан - 41

Хабаровский край - 39

Ивановская область - 38

Республика Коми - 37

Кабардино-Балкарская Республика - 36

Курганская область - 34

Республика Мордовия - 33

Белгородская область - 21

Республика Крым - 21

Астраханская область - 20

Забайкальский край - 20

Мурманская область - 19

Ямало-Ненецкий автономный округ - 19

Республика Тыва - 19

Амурская область - 19

Республика Калмыкия - 18

Сахалинская область - 16

Севастополь - 15

Республика Марий Эл - 15

Томская область - 15

Республика Саха (Якутия) - 14

Приморский край - 14

Республика Хакасия - 13

Новосибирская область - 12

Чеченская Республика - 11

Ненецкий автономный округ - 10

Республика Адыгея - 9

Карачаево-Черкесская Республика - 8

Республика Северная Осетия - Алания - 8

Костромская область - 7

Республика Татарстан - 5

Камчатский край - 5

Республика Алтай - 2

Республика Ингушетия - 1

Магаданская область - 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 388 008. За последние сутки подтверждено 332 смертей: Москва - 53

Санкт-Петербург - 28

Свердловская область - 14

Краснодарский край - 12

Красноярский край - 12

Тульская область - 10

Самарская область - 9

Нижегородская область - 8

Ульяновская область - 8

Воронежская область - 7

Смоленская область - 7

Волгоградская область - 6

Иркутская область - 6

Курская область - 5

Ставропольский край - 5

Пермский край - 5

Оренбургская область - 5

Пензенская область - 5

Челябинская область - 5

Томская область - 5

Владимирская область - 4

Липецкая область - 4

Орловская область - 4

Тверская область - 4

Архангельская область - 4

Калининградская область - 4

Республика Крым - 4

Удмуртская Республика - 4

Республика Чувашия - 4

Алтайский край - 4

Ивановская область - 3

Тамбовская область - 3

Ярославская область - 3

Республика Карелия - 3

Республика Коми - 3

Вологодская область - 3

Ленинградская область - 3

Мурманская область - 3

Республика Башкортостан - 3

Саратовская область - 3

Тюменская область - 3

Новосибирская область - 3

Камчатский край - 3

Белгородская область - 2

Рязанская область - 2

Псковская область - 2

Астраханская область - 2

Севастополь - 2

Кабардино-Балкарская Республика - 2

Республика Марий Эл - 2

Республика Татарстан - 2

Республика Алтай - 2

Республика Хакасия - 2

Кемеровская область - 2

Омская область - 2

Республика Бурятия - 2

Республика Саха (Якутия) - 2

Калужская область - 1

Московская область - 1

Республика Калмыкия - 1

Республика Мордовия - 1

Кировская область - 1

Курганская область - 1

Республика Тыва - 1

Забайкальский край - 1

Хабаровский край - 1

Еврейская автономная область - 1 За весь период по России умерло 108 232 человек.