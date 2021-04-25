Захарова рассказала о формировании списка недружественных РФ государств

В МИД РФ формируется список "недружественных государств", которым запретят нанимать россиян на работу в свои дипмиссии. В этот список уже вошли США. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Список сейчас формируется. Естественно, это распоряжение правительства готовится в межведомственном формате. Но, как мы прекрасно понимаем, вся история началась с очередного витка абсолютно недружественных действий Соединенных Штатов Америки по введению новых санкций в отношении нашей страны и очередной высылки российских дипломатов безосновательно. Как вы понимаете, и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют Соединенные Штаты Америки", - рассказала Захарова в эфире канала "Россия 1".

Остальные страны, вошедшие в список, станут известны позднее, заявила дипломат.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, который ограничивает найм дипмиссиями иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, сотрудников из России. Допустимое количество лиц, которых можно будет брать на работу, определит правительство РФ. Все ранее заключенные трудовые договоры, которые превысят допустимую квоту, подлежат расторжению.