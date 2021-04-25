Затонувшая в Индонезии подлодка с 53 военными на борту объявлена погибшей

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о гибели подводной лодки "Нангала" с 53 военнослужащими на борту, которую искали последние несколько дней. Соответствующее заявление глава государства сделал в специальном видеообращении.

"В субботу я получил доклад от командования ВМС о том, что подлодка утонула. Весь индонезийский народ глубоко сожалеет о трагедии", - сказал Видодо.

Президент пообещал сделать все возможное для того, чтобы найти подлодку. По его словам, "на это будут направлены все лучшие средства".

Напомним, что дизельная подлодка "Нангала" перестала выходить на связь в ходе выполнения учебных маневров в Балийском море. На момент потери сигнала экипаж должен был начать проведение торпедной стрельбы. По предварительным оценкам, корпус подлодки получил сильные повреждения.