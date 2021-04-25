Земан: Установлена связь торговца оружием Гебрева со взрывами во Врбетице

Правоохранительные органы Чехии установили связь болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева со взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. С таким заявлением выступил президент Чехии Милош Земан в чрезвычайном телеобращении, передает ТАСС.

По словам чешского президента, боеприпасы со складов в Врбетице должны были направиться в Болгарию, о чем есть договор купли-продажи. Гебрев выплатил аванс.

"Болгарский след мы можем считать доказанным", - заявил Милош Земан.

Ранее болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев признался, что его компания ЕМКО хранила боеприпасы на складах в Врбетице. Такие данные опубликовала газета The New York Times. Как утверждается в материале издания, Гебрев признался в хранении боеприпасов на складе в чешской деревне в электронном письме, направленном в газету.