Действующий лидер КПРФ Геннадий Зюганов был единогласно переизбран на пост председателя партии. Такое решение принял 18-й съезд, который прошел в субботу в подмосковном Рождествено. Политик, который возглавляет КПРФ с 1993 года, предложил изменения в устав партии, чтобы очистить ее ряды от, как было сказано на форуме, "чуждых элементов".

Выступая на съезде до голосования, лидер доложил о текущей ситуации в рядах коммунистов и об успехах в регионах. Согласно статистике, за четыре года КПРФ более чем на миллион нарастила число активных сторонников. Непосредственно в партию вступило 64 тысячи новых членов, и в большинстве это "люди с твердыми убеждениями", считает Зюганов.

При этом число мандатов у депутатов-коммунистов на уровне регионов возросло на 114 (на 63%). Были сформированы новые региональные отделения, и партия за счет этого охватила ими почти все регионы. Ее представительства нет только в Тыве. Таким образом, произошло укрепление регионального этажа, по выражению Зюганова, "красной депутатской вертикали". "Перед нами стоит задача удвоения партийных рядов, - заявил лидер коммунистов. - Не надо бояться этой задачи. Но это должен быть индивидуальный отбор в соответствии с нашим уставом - и люди, проверенные на практике".

Чтобы выполнить эту задачу, Зюганов предложил расширять практику создания советов сторонников, молодежных секций, дискуссионных площадок и других общественных структур.

Однако дело не только в количестве, но и в качестве. "Назрела необходимость очищения КПРФ от тех, кто безусловно чужд ей по образу мышления и образу жизни", - заявил Зюганов. Он вышел с инициативой ужесточить правила приема в партряды. С этим связаны ряд изменений устава. Во-первых, для получения права рекомендовать в партию новых членов нужен будет партстаж не менее трех лет. Второе - вводится кандидатский стаж от года для вступающего в КПРФ. Речь также о дополнительных мерах ответственности за неуплату взносов и за рекомендацию в ряды партии тех, кто впоследствии нанес ей серьезный ущерб.

К думской кампании партия должна подойти обновленной. Зюганов официально объявил о намерении коммунистов участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму и перечислил организации, с которыми коммунисты готовы формировать широкий народный левопатриотический фронт. Это движения и организации "Дети войны" и ЛКСМ РФ, Левый фронт и "Женский союз - "Надежда России", "Русский Лад", РУСО и "Образование - для всех", Союз советских офицеров и Движение в поддержку Армии.

Назрела необходимость очищения КПРФ от тех, кто безусловно чужд ей по образу мышления и образу жизни

Объявил лидер и ряд предложений КПРФ. По словам политика, компартия обратилась к правительству с идеей временно освободить россиян от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения задолженности по кредитам. Также среди инициатив партии - компенсационные выплаты россиянам, потерявшим работу, отказ от пенсионной реформы и увеличение прожиточного минимума до 25 тысяч рублей.

Накануне съезда появлялись прогнозы о возможной смене руководителя компартии. Они не подтвердились: организационный пленум ЦК по итогам съезда единогласно избрал Геннадия Зюганова председателем ЦК. Также на съезде был обновлен состав ЦК, который увеличился до 188 человек, и других органов партии - решение принято на ближайшие четыре года.

Кандидаты на выборы в Госдуму от КПРФ будут определены в июне, уточнил Зюганов журналистам.