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26.04.2021 08:00
Рубрика: Экономика

Абрамченко: Налог на доходы от сдачи вторсырья будет отменен

Текст: Алексей Дуэль
Законопроект, отменяющий налог на доходы физических лиц от сдачи вторсырья, будет подготовлен в третьем квартале этого года, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Эта мера станет частью "дорожной карты" по введению расширенной ответственности производителей. Она должна создать стимул для граждан не выбрасывать образовавшиеся отходы в бак для мусора, а относить их в пункты приема вторсырья, считает вице-премьер.

"Концепция расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП) предполагает достижение полного баланса между выпускаемой в оборот упаковкой и ее утилизацией с 2022 года с сохранением ответственности производителей товаров, - напомнила Виктория Абрамченко. - Утвержденный план мероприятий предусматривает действия правительства, федеральных органов исполнительной власти и ППК "Российский экологический оператор" (ППК РЭО) по нормативному правовому регулированию и меры в области совершенствования института РОП".

Фото: Александр Корольков/РГ
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Основные задачи нового механизма - достижение национальных целей развития страны, создание комфортной и безопасной среды для жизни и переход к экономике замкнутого цикла, заявила вице-премьер. Она подчеркнула, что при ее внедрении не должно быть никакой дополнительной финансовой нагрузки на граждан.

Целевые показатели реализации концепции РОП будут готовы до конца третьего квартала этого года. Их разработают Минприроды, Минпромторг, Минэкономразвития, Росприроднадзор и ППК РЭО, добавила Виктория Абрамченко.

"Они должны включать количественные значения, прогноз их достижения с учетом направления на обработку 100% твердых коммунальных отходов и сокращения к 2030 году вдвое объема отходов, направляемых на захоронение, оценку необходимой инфраструктуры по сбору и утилизации отходов, а также механизм контроля достижения указанных целевых показателей и ответственных лиц", - пояснила зампред правительства.

К июлю правительство разработает поправки к закону об отходах производства и потребления, затем будет утвержден нормативный акт, устанавливающий соотнесение товара и упаковки с видами, группами отходов, утилизация которых учитывается в рамках выполнения РОП.

Производителей и импортеров обяжут декларировать все подлежащие утилизации по окончанию срока службы товары и упаковку от них, выпущенные ими в оборот.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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"Дорожной картой" предусмотрено создание информационной системы в сфере РОП на базе электронной модели федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, - добавила Виктория Абрамченко. - Концепция ресурса будет внесена в кабмин во втором квартале. Она будет предусматривать взаимодействие с другими информационными системами, механизмы тарификации, проверки достоверности, в том числе подтверждения факта утилизации отходов от использования товаров, и обработки данных при взаимодействии с производителями и импортерами товаров и упаковки и иными участниками рынка".

Одновременно будет создан каталог изделий, которые можно произвести из вторичного сырья.

"Мы должны ликвидировать серые зоны и правовые пробелы, которые позволяли уходить от ответственности за утилизацию производимого мусора, сформировать меры по вовлечению вторсырья в оборот, - отметила вице-премьер. - В числе принятых решений - усиление контроля за фактической утилизацией, которая будет реализована благодаря государственной информационной системе. В ней будет реализован принцип перекрестной отчетности с введением реестра утилизаторов, фиксацией объема выпускаемой на рынок упаковки и товаров".

Также будут подготовлены изменения нормативной базы для облегчения учета раздельно собранных отходов для компаний и индивидуальных предпринимателей. Торговые сети получат рекомендации по постепенному вводу в оборот упаковки из пригодных к переработке материалов или вторсырья.

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"Планируется комплекс мер, направленных на стимулирование использования перерабатываемых материалов и меры по ограничению неперерабатываемых, а также уточнение перечня запрещенных к захоронению видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, - подчеркнула Виктория Абрамченко. - Для расширения областей дальнейшего использования вторичных материальных ресурсов и допуска на рынок таких товаров до конца сентября должны быть сформированы предложения по установлению требований к их использованию при производстве товаров, включая упаковку, в том числе путем уточнения и разработки ГОСТов, СНиПов и других нормативно-технических документов".

Кроме того, рассказала Виктория Абрамченко, будут уточнены меры административной ответственности за нарушения в сфере РОП. Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях должен быть подготовлен в третьем квартале этого года.

Экономика Финансы Налоги Общество Экология Правительство Вице-премьеры "Мусорная" реформа

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