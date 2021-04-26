Александр Румянцев: В России на здравоохранение тратится денег вдвое меньше, чем в среднем в мире

В очередную годовщину Чернобыльской трагедии в Воронцовском парке собрались москвичи, чтобы почтить память погибших ликвидаторов. Пришел к установленному там Памятному Кресту и президент Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, доктор Александр Румянцев. Вместе с другими врачами он тоже принимал участие в ликвидации последствий аварии. По его словам самым горьким в то время было осознание того, что, по большому счету, ты ничем не можешь помочь.

- Что мы знали тогда о последствиях радиационного облучения?, - говорит он. - Средства вкладывались в атом - мирный и военный. А на изучение их влияния, возможных последствий, фундаментальные медицинские исследования денег практически не было. Прошло 35 лет, но, по сути, ничего не изменилось. В России на здравоохранение по-прежнему тратится вдвое меньше, чем в среднем по всему миру. Мы сумели сохранить науку, кадры, и это позволило не только пережить пандемию, но и опередить весь мир, создав первые эффективные вакцины. Но кто знает, какие испытания могут ждать нас завтра? Готовы ли мы к ним? Вот, о чем нужно думать сейчас.

Его искренне порадовало то, что свое Послание Федеральному Собранию Владимир Путин глава начал именно с вопросов здравоохранения. И в первую очередь, диагностики и лечения онкологических заболеваний.

- Это профиль нашего Центра имени Дмитрия Рогачева, и здесь нам есть, что показать. Сегодня мы вылечиваем порядка 80% маленьких пациентов, наш детский протокол лечения и диагностики - лучший в мире. Это признала Всемирная организация здравоохранения, предложив включить Центр в систему сотрудничающих организаций. Это значит, что наш опыт будет транслироваться по всему миру. А теперь представьте, чего мы могли бы добиться все вместе при двукратном увеличении финансирования.

Говоря же о Чернобыльской трагедии, врач напоминает:

- Для всех нас она - один из тех самых уроков истории, о которых нельзя забывать. Мы должны быть готовы к самому худшему. Посмотрите на японцев: этот народ издавна привык противостоять катастрофам: землетрясениям, цунами. Именно поэтому авария на "Фукусиме" не имела столь тяжелых последствия, как чернобыльская. В том числе и потому, что в этой стране один из самых больших показателей расходов на здравоохранение. Собственный опыт бесценен, но иногда полезно изучить и чужой.