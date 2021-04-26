В мире
26.04.2021 17:34
Текст: Юрий Сизов

Белорусские ученые создали прибор для космических исследований

Значительно расширить возможности метеорологов и экологов по детальному изучению земной атмосферы из космоса позволяет новейшая разработка белорусских ученых.

Фото: belta.by
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Коллектив исследователей столичного университета (БГУ) разработал трехдиапазонный спектрорадиометр МСР-09, информирует БЕЛТА. Он, по словам создателей этого уникального аппарата, предназначен "для исследования содержания малых газовых составляющих тропосферы Земли с наноспутников путем измерения спектров поглощения солнечного излучения". Прибор уже успешно прошел испытания на специальном оборудовании ОАО "Пеленг" в условиях, приближенных к космическим.

Инновационная новинка, сообщает агентство, состоит из трех работающих в различных оптических диапазонах датчиков. Они регистрируют рассеянное солнечное излучение, которое проходит через слои атмосферы в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Вертикальная схема поступления солнечного излучения, пояснили эксперты, позволяет изучить количественное содержание газов и аэрозолей, горизонтальная - их распределение в атмосфере. Полученная информация с датчиков попадает на микроконтроллер и сохраняется для дальнейшей наземной обработки.

Кстати, информация, полученная с устройства, позволяет оценить и скорость восстановления озонового слоя, выявить источники и пути переноса газов и аэрозолей, которые загрязняют приземной воздух и влияют на температурный климатический режим отдельных участков планеты.

Остается добавить, что комплекс разработан учеными Института прикладных физических проблем им. А.Н.Севченко БГУ под руководством заведующего отделом аэрокосмических исследований профессора Бориса Беляева.

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