Более 1,5 млн кодов маркировки лекарств эмитировано без сбоев

Более 1,5 млрд кодов лекарств эмитировано за месяц в системе маркировки "Честный знак" без сбоев и задержек, сообщил ее оператор Центр развития перспективных технологий.

Генеральный директор "Честного знака" Дмитрий Алхазов напомнил, что с 28 марта все коды обрабатываются на новой платформе. "После завершения масштабного обновления сервисов система маркировки лекарств работает штатно, обработка документов происходит без очередей", - сказал он 26 апреля.

По словам Алхазова, также удалось ускоренными темпами перенести на новую платформу часть кодов, эмитированных до 28 марта, и достичь баланса, при котором задержек в обработке документов нет.

Всего в системе маркировке лекарств сегодня зарегистрировано более 87 тысяч участников оборота, эмитировано более 8 трлн кодов маркировки.