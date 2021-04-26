Большинство южнокорейцев выступили за вакцинацию "Спутником V"

Большинство южнокорейцев поддержали идею использования российского препарата "Спутник V" для вакцинации населения против коронавируса. Этого же открыто потребовал от правительства ряд ведущих политиков правящего лагеря. Власти страны, однако, по-прежнему делают ставку на западные вакцины, хотя с ними возникли серьезные проблемы как по части доставки, так и побочных эффектов. Эксперты же отмечают, что проблема может в итоге приобрести серьезное внутриполитическое измерение, так как в Корее близятся президентские выборы.

Споры вокруг вакцинации населения в Южной Корее и призывы наконец-то обратить внимание на российский препарат уже далеко не новое явление. В конце концов по запросу местной влиятельной телерадиовещательной корпорации YTN компания исследования общественного мнения Realmeter провела среди корейцев опрос на тему "Считаете ли вы необходимым использование российского препарата для вакцинации?" Согласно опубликованным в понедельник, 26 апреля, результатам, более половины участников опроса - 51,1 процента - поддержали эту идею, тогда как выступили против 38,3 процента и затруднились ответить 10,6 процента.

Кроме того, два дня назад губернатор столичной провинции Кёнги Ли Чжэ Мён, который считается сейчас самым вероятным претендентом на пост президента на выборах в марте 2022 г., также публично высказался в пользу российского препарата.

"Если в ходе объективных исследований будет установлено, что у российской "Спутник V" эффективность выше, чем у вакцины AstraZeneca, которую мы уже активно вкалываем нашим гражданам, то почему мы должны исключать "Спутник"?! Какая разница, какого кошка цвета - белого или черного, главное, чтобы она мышей ловила!" - заявил губернатор на своей странице в социальной сети Facebook.

Он при этом указал на неуместность заявлений тех корейцев, которые стали выступать против российской вакцины, аргументируя это необходимостью оставаться в "стратегическом американском лагере". "Это вопрос здоровья наших граждан, а потому абсолютно неуместно здесь вспоминать о глобальных конфликтах других держав и пытаться нас втягивать в это противостояние", - подчеркнул Ли Чжэ Мён, отметив, что он отправил правительству страны рекомендацию с просьбой предоставить провинциям большую самостоятельность в вопросе о вакцинации и выборе препаратов. Сам же Ли дал понять, что он готов использовать "Спутник V" для своей провинции, если корейские эксперты подтвердят эффективность и безопасность российского препарата.

Эту точку зрения поддержал и известный депутат правящей Демократической партии "Тобуро" Сон Ён Гиль, который сейчас баллотируется на пост лидера партии. На днях он встретился с послом Российской Федерации в Республике Корея Андреем Куликом и затронул в том числе вопрос о возможности поставок в РК препарата "Спутник V" и разворачивания на месте производства вакцины. "Посол России мне сказал, что если правительство РК официально сделает запрос по этому поводу, то подобное сотрудничество вполне возможно", - заявил Сон, также выступив в пользу задействования российской вакцины.

Однако в самом правительстве страны на эти призывы реагируют пока пассивно. На днях официальные представители минздрава РК и других ведомств повторили, что Корея уже заключила договоры на поставку достаточного количества вакцин западных производителей, а потому необходимости в российском препарате нет. Примечательно, что несколько дней назад президент РК Мун Чжэ Ин дал указание "объективно изучить возможность использования других препаратов, включая российский".

Все это уже спровоцировало раскол в политических кругах Кореи, где мнения стали расходиться даже у представителей одинаковых политических сил. Так, в той же правящей партии нашлось немало критиков заявлений Ли Чжэ Мёна и Сон Ён Гиля, считая, что "правительство само разберется" и "вакцины и так хватает". Некоторые политики правящего лагеря, судя по всему, не очень хорошо информированные об объективной ситуации, отметили, что РФ "не очень активна по части передачи документации на свой препарат", хотя правительственные структуры Кореи еще в январе этого года получили от Российского фонда прямых инвестиций весь пакет документов на "Спутник V", а эффективность этой вакцины была подтверждена в том числе на уровне самых авторитетных мировых медицинских журналов.

"Спутник V" расколол также и главную оппозиционную партию "Сила народа". Там хватает тех, кто критикует правительство за пассивность и призывает не медлить в отношении российского препарата, но есть и те, у кого логика холодной войны по-прежнему доминирует, и они апеллируют к тезисам об "американо-российском стратегическом противостоянии" и необходимости "всегда быть на стороне США".

Объективная же картина следующая: Южная Корея ведет всеобщую вакцинацию с 26 февраля, но темпы ее невысоки, уже сейчас налицо отставание от планов, и правительству, скорее всего, не удастся реализовать цель по достижению коллективного иммунитета к ноябрю текущего года. Первую дозу препарата получили лишь немногим более трех процентов населения. Корея при населении в 52 миллиона уже действительно подписала соглашения на закупку различных западных вакцин, которых должно хватить для 99 миллионов человек. Однако проблема в том, что начались задержки с поставками, не исключена возможность дальнейших проблем в этом плане. Вакцина рано или поздно будет, но позднее, чем надо. Те же США уже заявили, что беспокойство союзников они понимают, но приоритет будут отдавать нуждам американского населения, а потому могут пойти на задержку отгрузок партий вакцин за рубеж, если это будет нужно для ускорения вакцинации граждан США.

Вдобавок ко всему в Корее сильны опасения по поводу побочных эффектов препарата AstraZeneca, которым сейчас прививают большинство корейцев. По информации "РГ", госслужащие и представители тех групп, у которых наступила очередь вакцинации, не торопятся это делать, так как опасаются получивших широкую огласку "побочек" от AstraZeneca. "Да, я читал заявления наших чиновников, которые говорили о безопасности AstraZeneca. с другой стороны в СМИ постоянно пишут о проблемах и нежелательных эффектах этого препарата, потому я не собираюсь спешить с вакцинацией. Посмотрю, как у других пойдет, а потом решу, что делать", - заявил на условиях анонимности корреспонденту "РГ" кореец, который вошел в группу, чья очередь на вакцинацию подошла. Такой подход среди жителей РК сейчас широко распространен: "вакцинироваться надо, но лучше подожду, слишком много нехороших слухов по поводу AstraZeneca".

Правительство РК же, судя по официальным заявлениям чиновников и президента, пытается успокоить народ, но в то же время взяло курс на то, чтобы спустить все на тормозах, продолжая делать ставку на западные препараты, поставки которых уже оплачены, хотя сами вакцины не поступили. Интересно, что в 2020 и 2021 гг. отмечается 30-летний юбилей установления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом. В ходе личных встреч южнокорейская сторона постоянно говорит о юбилее и подчеркивает важность расширения сотрудничества по разным направлениям. В начале 2020 г. в ходе конкурса на лозунг по случаю 30-летия установления дипотношений победило выражение "Дружить. Доверять. Действовать". Судя по подходу, как минимум по части "действовать" сейчас наблюдаются определенные проблемы у южнокорейского руководства, когда дело доходит до новых направлений сотрудничества. Но, как в очередной раз подтвердили результаты опроса общественного мнения, большинство же корейцев доверяет "Спутнику-V" и требует от корейского правительства как раз "действовать".

Местные политологи отмечают, что подобная пассивность руководства РК может аукнуться ему на президентских выборах, которые состоятся менее, чем через год. В ходе парламентских выборов в апреле прошлого года правящая партия одержала убедительную победу именно за счет хорошей реакции на пандемию коронавируса, но теперь по этой же теме у электората появились претензии к находящимся у власти демократам, а также непосредственно к правительству и президенту РК. В этой связи понятно, почему самый популярный кандидат от правящего лагеря, коим является губернатор провинции Кёнги Ли Чжэ Мён, решил пойти против "генеральной линии" руководства страны, что нашло поддержку и среди значительной части влиятельных политиков правящей партии.

В любом случае внутриполитические маневры, безусловно, являются делом самих лишь корейцев, нам же лишь остается пожелать, чтобы власти РК правда не вспоминали про "большую геополитику", когда дело касается здоровья. В конце концов стоит опять процитировать корейского губернатора Ли: "Если кошка ловит мышей, не все ли вам равно, какого она цвета - белого, черного, серого?" Главное, чтобы кошка ловила мышей, а вакцина защищала от COVID-19…