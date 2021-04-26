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26.04.2021 12:30
Рубрика: Экономика

ЦБ ожидает, что банки заработают до 1,7 трлн рублей в 2021 году

Текст: Игорь Зубков

Банки могут заработать в 2021 году 1,5-1,7 трлн рублей, считает директор Департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Примерно столько же банки зарабатывали в предыдущие годы (1,6 трлн рублей в 2020 году, 1,7 трлн рублей в 2019 году).

Вполне возможно, банкам предстоит досоздать меньше, чем ожидалось, резервов на возможные потери по реструктурированным ссудам на фоне активного восстановления экономики, сказал Данилов (в начале года он говорил, что чистая прибыль банков в 2021 году может составить не менее триллиона рублей). Общий объем реструктурированных кредитов с марта 2020 года составил, по данным Банка России, около 7,4 трлн руб. (11% портфеля).

Чистая прибыль банков за первый квартал 2021 года составила 578 млрд рублей, что на 9% выше результата того же периода прошлого года. В марте банки заработали 205 млрд руб., что на 22% выше февраля.

Об этом говорится в бюллетене Банка России о развитии банковского сектора.

Почти половина чистой прибыли сектора пришлась на Сбербанк: как ранее сообщалось, у банка за первый квартал она выросла на 29,2% до 282,5 млрд руб.

"Как мы неоднократно отмечали в своих прогнозах и оценках, резкого снижения прибыли в связи с отменой послаблений в части формирования резервов по крупным корпоративным кредитам не произошло, так как банки заблаговременно создали резервы в необходимом на сегодняшний момент объеме", - подчеркивает Банк России.

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Среди основных положительных факторов ЦБ выделяет рост чистого процентного (+70 млрд руб., или +8%) и комиссионного (+36 млрд руб., или +12%) доходов, благодаря восстановлению потребительской активности и росту кредитования, а также сокращение расходов на резервы с 277 до 115 млрд рублей. Среди отрицательных факторов - главным образом снижение доходов от переоценки иностранной валюты с 211 до 39 млрд рублей.

В марте заметно увеличилось количество прибыльных банков (с 233 до 248). Доля прибыльных банков по итогам квартала составила 98% в активах сектора, указывает Банк России.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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