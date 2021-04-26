Чему "Артек" научит школьных советников-воспитателей

Новости

Исследование: Из-за пандемии шведы стали меньше болеть 09:52
Названы самые комфортные для жизни российские города 09:50
Лжеюристы выманили у москвички около 1,2 миллиона рублей 09:48
В Москве почти на треть выросло число впервые выданных водительских прав 09:48
Самолет с отказавшим двигателем совершил посадку в Пулково 09:36
Эксперт напомнила о новых штрафах для владельцев жилья 09:35
В Томске изобрели топливо из пшеничных отрубей 09:35
Латвию признали "толерантной" к насилию в отношении женщин 09:30
Школы и детсады Подмосковья не будут работать с 1 по 10 мая 09:04
В Серпухове ликвидировали нарколабораторию 08:59
Завтра стартует акция "Миллион призов" для прошедших вакцинацию пожилых москвичей 08:33
Отдыхающим в России предложили продлить отпуск на неделю 08:26
Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход 08:01
Москвичам пообещали мокрый снег 07:51
В Москве начали благоустройство территории возле нового вокзала "Восточный" 07:23
Миссия КНР по изучению Луны "Чанъэ-6" запланирована на 2024 год 07:07
Метеослужба Пекина предупредила о приближении новой пылевой бури 07:05
Пушков рассказал о реакции Турции на признание Байденом геноцида армян 06:42
Колумбия увеличила статистику летальности из-за COVID-19 06:22
Рогозин: Первое включение двигателей "Фрегата" прошло в расчетное время 05:35
На Кипре введен самый жесткий с начала пандемии COVID-19 карантин 05:25
Диетолог перечислил случаи, когда вода может вредить 04:48
SIPRI: Россия вошла в пятерку лидеров по объемам военных расходов 04:43
Передачи Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Баффало" 03:45
Роспотребнадзор порекомендовал провести майские праздники на даче 03:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
26.04.2021 09:41
Рубрика: Общество

Чему "Артек" научит школьных советников-воспитателей

Текст: Ксения Колесникова
Куда отправиться с детьми в турпоход? Как увлечь позитивом трудного подростка? Подружить весь класс? Придумать интересный квест по космонавтике или, скажем, по экологии? В "Артеке" начали готовить советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями.
Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек" Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек"
Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек"

К августу международный детский центр обучит более 2500 человек, которые придут работать в школы 10 пилотных регионов. Это самые активные молодые педагоги, студенты педвузов - те, кому действительно интересно работать с детьми. Все они прошли отбор на конкурсе "Навигаторы детства".

Фото: Аркадий Колыбалов / РГ
В 2021 году в российских школах появятся 2500 советников по воспитанию

"Еще в 1965 году в "Артеке" была создана Школа пионерского работника, - рассказал директор "Артека" Константин Федоренко. - Мы накопили огромный опыт и готовы им делиться. Познакомим с форматами работы детского лагеря, которые можно применить в школе: отрядное дело, игры, патриотические акции, благотворительная и волонтерская деятельность, экскурсии и походы".

Программу повышения квалификации создавал не только "Артек". Среди разработчиков - специалисты Института детства, семьи и воспитания РАО, РГПУ имени Герцена, Российского движения школьников. Проект курируют администрация президента РФ и Минпросвещения России. Часть программы советники проходят онлайн, а часть - очно, в "Артеке". Это современные технологии воспитания, организация творческой работы школьников, мастер-классы, навыки общения с детьми, ведение социальных сетей, событийный креатив и многое другое. По итогам обучения советники разработают и защитят программу воспитательной работы в своей школе.

"Из артековской практики для меня важна работа в команде, то, что мы называем атмосферой детского счастья, - говорит педагог Галина Создаева из города Унеч Брянской области. - Вожатская работа, конечно же, отличается от школьной, но она нас очень интересует - разные фишки в работе с детьми".

Третьекурсница Ставропольского государственного педагогического института Полина Сурмилло уже знает, чем будет заниматься в школе.

"Я буду работать в 19-й школе Пятигорска. Уже познакомилась с директором, меня уже ждут, мы вместе наметили планы. Я пообещала, что вернусь из "Артека" и сразу же - в школу, - говорит Полина. - В первую очередь, нужно организовать первичное отделение Российского движения школьников, включить школу в жизнь города. Кроме того, есть трудные подростки, с которым нужно работать. Но главное - экологические проекты и турпоходы. Это мой конек. Я уже не первый год работаю педагогом дополнительного образования, руковожу проектом "Земля для жизни", где мы с ребятами изучаем экологию и то, как правильно перерабатывать мусор. Мы с ребятами ездили на экскурсии в Минеральные Воды, Кисловодск. Сейчас из-за пандемии с турпоездками сложно, но можем начинать с небольших интересных пеших маршрутов".

Уже в ноябре 2021 года команда "Артека" вместе с сореализаторами программы посетит пилотные регионы и узнает, удалось ли советникам-воспитателям реализовать свои задумки. Интересно ли детям? Довольны ли родители? Как можно улучшить программу? Пилотный проект по внедрению в российских школах должности помощника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями продлится год. Если опыт окажется удачным, он будет транслироваться на все регионы.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отдых детей в летних лагерях

Главное сегодня

Российские ВКС испытали новую противоракету системы ПРО
Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход
Ракета "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный
Пушков оценил реакцию украинского посла на отказ ФРГ дать оружие
Захарова рассказала о формировании списка недружественных РФ государств
Утвержден новый порядок образовательной деятельности в школах
Павел Крашенинников объяснил, каких животных можно держать в квартирах