Чему "Артек" научит школьных советников-воспитателей

Куда отправиться с детьми в турпоход? Как увлечь позитивом трудного подростка? Подружить весь класс? Придумать интересный квест по космонавтике или, скажем, по экологии? В "Артеке" начали готовить советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями.

К августу международный детский центр обучит более 2500 человек, которые придут работать в школы 10 пилотных регионов. Это самые активные молодые педагоги, студенты педвузов - те, кому действительно интересно работать с детьми. Все они прошли отбор на конкурсе "Навигаторы детства".

"Еще в 1965 году в "Артеке" была создана Школа пионерского работника, - рассказал директор "Артека" Константин Федоренко. - Мы накопили огромный опыт и готовы им делиться. Познакомим с форматами работы детского лагеря, которые можно применить в школе: отрядное дело, игры, патриотические акции, благотворительная и волонтерская деятельность, экскурсии и походы".

Программу повышения квалификации создавал не только "Артек". Среди разработчиков - специалисты Института детства, семьи и воспитания РАО, РГПУ имени Герцена, Российского движения школьников. Проект курируют администрация президента РФ и Минпросвещения России. Часть программы советники проходят онлайн, а часть - очно, в "Артеке". Это современные технологии воспитания, организация творческой работы школьников, мастер-классы, навыки общения с детьми, ведение социальных сетей, событийный креатив и многое другое. По итогам обучения советники разработают и защитят программу воспитательной работы в своей школе.

"Из артековской практики для меня важна работа в команде, то, что мы называем атмосферой детского счастья, - говорит педагог Галина Создаева из города Унеч Брянской области. - Вожатская работа, конечно же, отличается от школьной, но она нас очень интересует - разные фишки в работе с детьми".

Третьекурсница Ставропольского государственного педагогического института Полина Сурмилло уже знает, чем будет заниматься в школе.

"Я буду работать в 19-й школе Пятигорска. Уже познакомилась с директором, меня уже ждут, мы вместе наметили планы. Я пообещала, что вернусь из "Артека" и сразу же - в школу, - говорит Полина. - В первую очередь, нужно организовать первичное отделение Российского движения школьников, включить школу в жизнь города. Кроме того, есть трудные подростки, с которым нужно работать. Но главное - экологические проекты и турпоходы. Это мой конек. Я уже не первый год работаю педагогом дополнительного образования, руковожу проектом "Земля для жизни", где мы с ребятами изучаем экологию и то, как правильно перерабатывать мусор. Мы с ребятами ездили на экскурсии в Минеральные Воды, Кисловодск. Сейчас из-за пандемии с турпоездками сложно, но можем начинать с небольших интересных пеших маршрутов".

Уже в ноябре 2021 года команда "Артека" вместе с сореализаторами программы посетит пилотные регионы и узнает, удалось ли советникам-воспитателям реализовать свои задумки. Интересно ли детям? Довольны ли родители? Как можно улучшить программу? Пилотный проект по внедрению в российских школах должности помощника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями продлится год. Если опыт окажется удачным, он будет транслироваться на все регионы.