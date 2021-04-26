Число бронирований авиабилетов в мае превысило показатели до пандемии

Число бронирований авиабилетов на предстоящие майские праздники превысило доковидные показатели, сообщили в компании Aviasales. Большинство туристов собираются отдыхать на российских курортах, а за рубежом планируют провести каникулы только 5% пользователей.

Как рассказали "РГ" в Aviasales, количество бронирований на май 2021 уже на 18% выше, чем было в мае 2019 года. При планировании путешествий 54% участников опроса считают важным сэкономить. Но это сложно сделать с зарубежными поездками. Почти половина опрошенных (47%) отметили, что хотели бы оставить траты на путешествия на том же уровне, что был в 2019 году. Треть пользователей (32%) планируют сократить эту статью расходов. Тратить в 2021 году больше прежнего планирует 21% респондентов.

В результате вырос спрос на автопутешествия. Около 30% опрошенных открыли для себя такой формат поездок. Хайкинг (пешие прогулки по сельской и горной местности) и глэмпинг (отдых на природе с бытовыми удобствами) попробовали 21% и 20% пользователей соответственно. Меньше всего респондентов впервые отдыхали с медицинскими (3%) и гастрономическими (7%) целями.