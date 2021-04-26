Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
14:31 26.04.2021

Длинные майские выходные спровоцировали рост цен на аренду домов

После объявления длинных майских выходных наймодатели подняли стоимость аренды загородных домов на 15-20%, отмечают в "Инком-недвижимость". При этом новых предложений на рынке не появилось.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Спрос несколько оживился. Вероятно, это связано с невозможностью выехать за границу из-за карантинных мер. Однако большинство желающих провести майские выходные на арендованных дачах в Подмосковье позаботились об этом заранее", - отмечают в компании "Инком-недвижимость".

Фото: iStock
Как россияне проведут майские праздники, показал рейтинг их покупок

Спрос на краткосрочную аренду квартир, комнат и загородных домов в последние дни, после "удлинения" праздников, выше, чем в эти же даты прошлого года в 3,5 раза, отмечает руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимость" Артем Кромочкин. Еще до того, как период с 4 по 7 мая стал нерабочим, спрос на посуточную аренду загородного жилья был больше в 2,5 раза, чем в апреле 2020 года, отмечают в компании, при том, что и год назад загородная недвижимость также пользовалась большим спросом из-за самоизоляции.

К концу нынешнего апреля в 3,2 раза в среднем по стране вырос спрос на краткосрочный наем таунхаусов, в 2 раза - дач, в 2,6 раза - домов и в 2,2 раза - коттеджей. Наиболее заметное повышение спроса - в Московской области и Приморском крае. В частности, в Подмосковье в 8,8 раза вырос спрос на таунхаусы, а в Приморье - в 13 раз на коттеджи. В 3,5 раза вырос спрос на загородную недвижимость в Крыму.

"Спрос на посуточную аренду загородной недвижимости в весенне-летнем сезоне будет только расти. Если даже в прошлом году, когда эпидемиологическая ситуация в стране была куда менее стабильной, мы наблюдали рост спроса относительно показателей 2019 года, то в нынешнем году спрос вырастет еще сильнее. Заграница все еще в основном остается закрытой для туристов, цены на пакетные туры по России в связи с закрытием авиасообщения с Турцией резко поднялись, поэтому посуточная аренда загородной недвижимости становится особенно привлекательной альтернативой", - говорит Кромочкин.

Аренда квартир и комнат в других городах была россиянам в прошлом году неинтересна из-за ограничений на передвижение. К началу апреля 2021 года средняя цена на посуточную аренду квартир выросла на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Посуточная аренда загородной недвижимости в среднем стала дороже на 29%.

После новости о продлении майских праздников цены на посуточную аренду в среднем по стране держатся на прежнем уровне, но с большой долей вероятности на этой неделе они вырастут на популярных туристических направлениях на 20-30%, считает Кромочкин.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Как в майские праздники будут работать поликлиники и пункты вакцинации

В последние дни россияне чаще всего интересовались краткосрочной арендой недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Подмосковье, Башкортостане, Татарстане, Ростовской, Челябинской, Самарской и Свердловской областях.

Чаще всего россияне бронируют на майские праздники жилье в Санкт-Петербурге, Москве, Адлере, Казани и Калининграде, сообщает платформа Booking.com. При этом клиенты платформы предпочитают жить не в квартирах частников, а в отелях, гостевых домах, хостелах и апарт-отелях.

Сейчас читают

Ипотека
13:06

Льготная ипотека перестала компенсировать рост цен на жилье в Москве

Льготная ипотека перестала компенсировать рост цен на жилье в Москве

Аналитики сравнили ставки по жилищным кредитам накануне старта программы льготной ипотеки и сейчас. Выяснилось, что рост цен на жилье в Москве нивелировал эффект льготной ипотеки - она теперь не позволяет экономить

Недвижимость
11:08

Оформить права на недвижимость теперь можно из другого региона

Оформить права на недвижимость теперь можно из другого региона

Подать документы в Росреестр теперь можно по экстерриториальному принципу в многофункциональных центрах всех регионов страны, заявил руководитель ведомства Олег Скуфинский. Воспользоваться услугой могут как физические, так и юридические лица

ЖКХ
24.04.2021

Минэкономразвития определило предел роста тарифов на услуги ЖКХ

Минэкономразвития определило предел роста тарифов на услуги ЖКХ

Рост тарифов на услуги тепло- и водоснабжения в России не превысит 4%. Это следует из сценарных условий прогноза Минэкономразвития, рекомендованных для подготовки бюджета на 2022-2024 годы