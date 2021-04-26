Длинные майские выходные спровоцировали рост цен на аренду домов

"Спрос несколько оживился. Вероятно, это связано с невозможностью выехать за границу из-за карантинных мер. Однако большинство желающих провести майские выходные на арендованных дачах в Подмосковье позаботились об этом заранее", - отмечают в компании "Инком-недвижимость".

Спрос на краткосрочную аренду квартир, комнат и загородных домов в последние дни, после "удлинения" праздников, выше, чем в эти же даты прошлого года в 3,5 раза, отмечает руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимость" Артем Кромочкин. Еще до того, как период с 4 по 7 мая стал нерабочим, спрос на посуточную аренду загородного жилья был больше в 2,5 раза, чем в апреле 2020 года, отмечают в компании, при том, что и год назад загородная недвижимость также пользовалась большим спросом из-за самоизоляции.

К концу нынешнего апреля в 3,2 раза в среднем по стране вырос спрос на краткосрочный наем таунхаусов, в 2 раза - дач, в 2,6 раза - домов и в 2,2 раза - коттеджей. Наиболее заметное повышение спроса - в Московской области и Приморском крае. В частности, в Подмосковье в 8,8 раза вырос спрос на таунхаусы, а в Приморье - в 13 раз на коттеджи. В 3,5 раза вырос спрос на загородную недвижимость в Крыму.

"Спрос на посуточную аренду загородной недвижимости в весенне-летнем сезоне будет только расти. Если даже в прошлом году, когда эпидемиологическая ситуация в стране была куда менее стабильной, мы наблюдали рост спроса относительно показателей 2019 года, то в нынешнем году спрос вырастет еще сильнее. Заграница все еще в основном остается закрытой для туристов, цены на пакетные туры по России в связи с закрытием авиасообщения с Турцией резко поднялись, поэтому посуточная аренда загородной недвижимости становится особенно привлекательной альтернативой", - говорит Кромочкин.

Аренда квартир и комнат в других городах была россиянам в прошлом году неинтересна из-за ограничений на передвижение. К началу апреля 2021 года средняя цена на посуточную аренду квартир выросла на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Посуточная аренда загородной недвижимости в среднем стала дороже на 29%.

После новости о продлении майских праздников цены на посуточную аренду в среднем по стране держатся на прежнем уровне, но с большой долей вероятности на этой неделе они вырастут на популярных туристических направлениях на 20-30%, считает Кромочкин.

В последние дни россияне чаще всего интересовались краткосрочной арендой недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Подмосковье, Башкортостане, Татарстане, Ростовской, Челябинской, Самарской и Свердловской областях.

Чаще всего россияне бронируют на майские праздники жилье в Санкт-Петербурге, Москве, Адлере, Казани и Калининграде, сообщает платформа Booking.com. При этом клиенты платформы предпочитают жить не в квартирах частников, а в отелях, гостевых домах, хостелах и апарт-отелях.