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26.04.2021 19:38
Рубрика: Общество

Доказана потенциальная обитаемость Марса

Текст: Тимур Алимов

Недра Красной планеты содержат вещества, необходимые для жизни микроорганизмов, подобных тем, которые выживают в глубинах Земли, куда не проникает солнечный свет. К такому выводу пришли астробиологи из Лаборатории реактивного движения НАСА, изучившие химический состав марсианских метеоритов. Выводы ученых будут опубликованы в июньском номере журнала Astrobiology, кратко они приведены на портале Phys.org.

Фото: NASA / JPL-Caltech / ASU
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Анализ показал, что оказавшиеся на нашей планете горные породы с поверхности Марса при постоянном контакте с водой производят химическую энергию, необходимую для поддержания жизнедеятельности микробных сообществ.

Этот процесс происходит и в недрах Земли, где обитает обширный биом. Без солнечного света данные существа выживают, используя побочные продукты химический реакций, которые возникают при контакте камня и воды.

Как пояснили авторы работы, одной из таких реакций является радиолиз. Он возникает, когда радиоактивные элементы в породах вступают в реакцию с водой, в результате чего высвобождаются водород и кислород. Водород растворяется в грунтовых водах, а минералы впитывают свободный кислород и образуют сульфатные минералы. Растворенный водород микробы могут использовать в качестве топлива, а для его "сжигания" - кислород, сохраненный в сульфатах.

Подобные "сульфатредуцирующие" микробы были найдены, например, в канадской шахте Кидд-Крик на глубине более 1,6 тысячи метров в воде, которая не выходила на поверхность более миллиарда лет.

Фото: Роскосмос/ РИА Новости
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Результаты исследования различных типов марсианских метеоритов показали, что в них в достаточном количестве присутствуют радиоактивные элементы: торий, уран и калий, а также сульфидные минералы, которые могут быть преобразованы в сульфаты, и каменные блоки с пористым пространством для удержания воды. Все эти вещества астробиологи назвали "ингредиентами" для радиолиза и поддержания среды обитания.

- Эти данные особенно верны для реголитовых брекчий - обломков метеоритов, полученных из горных пород земной коры возрастом более 3,6 миллиарда лет. Они, как было установлено, обладают наибольшим потенциалом для жизнеобеспечения. В отличие от Земли на Марсе отсутствует тектоника плит, то есть древние ландшафты Красной планеты наверняка остались нетронутыми, - рассказал один из авторов исследования Джесси Тарнас.

Таким образом, считают ученые, в недрах Марса производятся химические реакции, достаточные для поддержания жизни подповерхностных микробов. Этот вывод подкрепляется данными недавних исследований, показавших наличие в прошлом на Красной планете активной системы подземных вод, которая с большой вероятностью существует и сейчас.

Общество Космос Исследование Марса

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