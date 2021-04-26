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26.04.2021 16:31
Рубрика: В мире

Джонсон открестился от резких высказываний о ситуации с COVID-19 в Британии

Текст: Юрий Когалов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг приписываемые ему резкие высказывания об эпидемиологической ситуации в стране. Об этом глава правительства Соединенного Королевства заявил в эфире телеканала Sky News.

Фото: AP Photo
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Ранее СМИ сообщили, что на одном из заседаний правительства в октябре 2020 года во время обсуждения возможности очередного локдауна Джонсон якобы воскликнул, что тысячи новых умерших от коронавируса лучше, чем введение нового карантина.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала, премьер заявил, что такого не было.

Премьер также отметил, что британцы ожидают от правительства того, "чтобы локдауны работали". "И они работают. Мы взяли болезнь под контроль", - заявил Джонсон. Однако это не означает окончания пандемии. "Мы должны быть реалистами в этом отношении. К сожалению, вероятно, будет еще одна волна заболеваний", - добавил он.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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