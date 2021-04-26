ЕК подала иск в суд на AstraZeneca

Европейская комиссия подала иск в суд, обвиняя компанию AstraZeneca в нарушении контракта на поставки вакцины против коронавируса в ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЕК Стефана Де Кеерсмакера.

По его словам, иск от имени всех 27 стран-членов сообщества был подан в пятницу. "Отдельные положения контракта не соблюдены, и компания не смогла предоставить достойную доверия стратегию восстановления поставок в срок", - пояснил представитель ЕК, добавив, что Брюссель рассчитывал на быстрые поставки большого количества доз вакцины.

Напомним, еще в августе 2020 года ЕК заключила с AstraZeneca контракт на предзаказ 400 миллионов доз вакцины. В первом квартале в страны ЕС было поставлено менее 40 миллионов доз препарата вместо ожидаемых 120 миллионов. Уже в январе компания признала, что не может выполнить условия контракта. Попытка урегулировать вопрос до суда ни к чему не привела.