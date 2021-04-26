Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Василий Кошкин 
09:35 26.04.2021

Эксперт напомнила о новых штрафах для владельцев жилья

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Владельцам жилья в России грозят новые штрафы. Речь идет, в частности, о наказании за выбрасывание опасного для здоровья мусора - ламп, батареек и других подобных предметов.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Россиянам расскажут, как не попасть на штрафы при владении недвижимостью

"Стоит такие вещи сдавать в специальные пункты приема, которые появляются массово во многих городах и небольших населенных пунктах", - рассказала заместитель гендиректора по правовым вопросам ГК "Юнисервис" Жанна Дубровская в комментарии агентству "Прайм". По ее словам, штраф для физлиц может составить до 2000 рублей, для предпринимателей - до 50 тысяч рублей.

Кроме того, наказание грозит за порчу имущества в рекреационных и придомовых зонах (скамейки, урны, малые архитектурные формы и т.д.). Вандалам грозит штраф от 500 рублей.

Эксперт напомнила и о штрафных санкциях за просроченные платежи по услугам ЖКХ. До конца декабря в России действовал мораторий на начисление пеней, с января подобные меры вновь применяются.

Также необходимо проверить срок действия счетчиков газа, воды и электроэнергии, которые указаны в паспорте. Если их вовремя не заменить, это также приведет к штрафу.

"Не нужно забывать и про голограммы, которые наклеены на счетчиках (или пломбы) - в случае нарушения их целостности гражданину может грозить штраф от 5 тысяч рублей", - добавила эксперт.

Сейчас читают

ЖКХ
24.04.2021

Минэкономразвития определило предел роста тарифов на услуги ЖКХ

Минэкономразвития определило предел роста тарифов на услуги ЖКХ

Рост тарифов на услуги тепло- и водоснабжения в России не превысит 4%. Это следует из сценарных условий прогноза Минэкономразвития, рекомендованных для подготовки бюджета на 2022-2024 годы

ЖКХ
24.04.2021

Кто может cэкономить на услугах ЖКХ или совсем за них не платить

Кто может cэкономить на услугах ЖКХ или совсем за них не платить

Информация о льготах по оплате жилищно-коммунальных услуг для разных категорий граждан содержится в нескольких законах. Эксперт "РГ" рассказал о всех предусмотренных субсидиях и компенсациях

Недвижимость
23.04.2021

На месте проблемных домов построят жилье для очередников

На месте проблемных домов построят жилье для очередников

На участках с проблемными домами появится жилье для социально незащищенных граждан. "Саратовская область стала первым регионом, где мы начнем этот пилотный проект", - рассказал глава Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев