Эксперт напомнила о новых штрафах для владельцев жилья

Владельцам жилья в России грозят новые штрафы. Речь идет, в частности, о наказании за выбрасывание опасного для здоровья мусора - ламп, батареек и других подобных предметов.

"Стоит такие вещи сдавать в специальные пункты приема, которые появляются массово во многих городах и небольших населенных пунктах", - рассказала заместитель гендиректора по правовым вопросам ГК "Юнисервис" Жанна Дубровская в комментарии агентству "Прайм". По ее словам, штраф для физлиц может составить до 2000 рублей, для предпринимателей - до 50 тысяч рублей.

Кроме того, наказание грозит за порчу имущества в рекреационных и придомовых зонах (скамейки, урны, малые архитектурные формы и т.д.). Вандалам грозит штраф от 500 рублей.

Эксперт напомнила и о штрафных санкциях за просроченные платежи по услугам ЖКХ. До конца декабря в России действовал мораторий на начисление пеней, с января подобные меры вновь применяются.

Также необходимо проверить срок действия счетчиков газа, воды и электроэнергии, которые указаны в паспорте. Если их вовремя не заменить, это также приведет к штрафу.

"Не нужно забывать и про голограммы, которые наклеены на счетчиках (или пломбы) - в случае нарушения их целостности гражданину может грозить штраф от 5 тысяч рублей", - добавила эксперт.