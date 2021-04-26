Эксперты: Тарифы для населения из-за утилизации упаковки не вырастут

Переход к полной утилизации всей упаковки не приведет к росту тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов для населения, уверены эксперты.

Они объяснили, что принесет отрасли по утилизации отходов и всем россиянам принятие дорожной карты по реализации концепции расширенной ответственности производителя (РОП). Документ утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Концепция РОП предусматривает, что со следующего года упаковка всех продаваемых в России товаров должна попадать в переработку. Ею могут заниматься сами производители, а могут специализированные компании, с которыми будут заключены договоры.

Еще один вариант - уплата экологического сбора государству, его размер будет вдвое выше стоимости переработки тары.

"Отмечу очень важный момент - социально значимый: это недопустимость финансовой нагрузки на граждан, - сказал глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. - Много было спекуляций на эту тему, надеемся, что при реализации комплекса указанных мер этот вопрос будет закрыт. В целом принятие дорожной карты поддерживаю, это взвешенный и четкий план действий. И, конечно, это качественный шаг вперед".

Появления десятков тысяч новых рабочих мест и повышение конкурентоспособности отечественной экономики ожидает от реализации новой концепции РОП исполнительный директор "Лиги переработчиков макулатуры" Алексей Сергеев.

"Эта модель РОП позволит уже в краткосрочной перспективе существенно увеличить объемы утилизации отходов за счет развития системы их раздельного сбора, запустив переход страны к модели экономики замкнутого цикла, - заявил он. - Снизится связанная с обращением с отходами финансовая нагрузка на население, существенно улучшится экологическую ситуацию за счет сокращения объема твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение".

Производители будут переходить на экологичные материалы с устойчивой цепочкой переработки на рынке уменьшится доля неперерабатываемой и сложноперерабатываемой упаковки, увеличится вовлечение вторичных ресурсов в циклический оборот, снизится объем захоронения отходов, считает заместитель гендиректора группы "ЭкоЛайн" Елена Вишнякова. По ее мнению, средства от РОП пойдут на создание инфраструктуры для сбора упаковки, что будет сдерживать рост тарифов для населения.

"Разработанная ППК "Российский экологический оператор" (ППК РЭО) и Минприроды дорожная карта - это очень амбициозный план, который позволит реализовать концепцию РОП, - полагает замглавы ППК РЭО Алексей Макрушин. - Со временем возможно ее дополнение. В частности, президент озвучил тему экологических фондов, которая близка к реализации концепции. Основные задачи дорожной карты предстоит решить до конца года. Предстоит интенсивная работа по созданию и принятию нормативно-правовых актов".

Сейчас в отрасли ждут подзаконных актов. По мнению представителей бизнеса, очень многое в их деятельности будет зависеть от того, насколько точно и корректно будут установлены правила игры на рынке.