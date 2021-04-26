В Европе объявили о снятии коронавирусных ограничений

Европейские страны постепенно снимают коронавирусные ограничения. Решение президента Франции Эммануэля Макрона вновь открыть начальные школы с 26 апреля и позволить людям снова передвигаться более свободно в мае - несмотря на то, что число пациентов в отделениях интенсивной терапии оставалось устойчиво выше, чем когда-либо с момента катастрофического первого всплеска пандемии, - знаменует собой новый подход к ослаблению ограничений, который начал практиковаться во многих европейских столицах.

Вакцинирован каждый четвертый европеец

Во Франции, Греции, Италии и других странах правительства используют усиленные вакцинации в качестве аргументов в пользу ослабления ограничений, хотя только четверть взрослого населения Европы получила первую дозу, отмечает CNN. Несмотря на рекордное количество пациентов с COVID-19, находящихся в отделениях интенсивной терапии, Греция объявила о возобновлении своей деятельности в сфере туризма с середины мая.

Премьер-министр Испании заявил, что чрезвычайное положение, в соответствии с которым был введен комендантский час и запреты на поездки, не будет продлено по истечении девятого мая, отчасти потому, что вакцинация позволяет безопасно снять ограничения. Между тем, более 2 тысяч 200 тяжелобольных пациентов с COVID-19 по-прежнему занимают пятую часть койко-мест в отделениях интенсивной терапии Испании.

Начиная с понедельника, 26 апреля, в зонах с низким уровнем риска школы Италии могут снова открыться для очного обучения, а рестораны и бары могут предлагать обслуживания на открытом воздухе. С начала этого месяца конные полицейские патрулируют главную торговую улицу Виа дель Корсо в центре Рима. Италия остается в режиме изоляции, но уже предпринимает меры по снижению ограничений в регионах с низким уровнем риска.

Италия выделяет 222 миллиарда евро помощи

В воскресенье, 25 апреля, правительство Италии объявило о выделении пакета финансовой помощи в размере 222 миллиарда евро для развития бизнеса, помощи молодым людям и женщинам, которые больше всего пострадали от безработицы во время пандемии. Пятилетний план, в основном финансируемый фондом восстановления коронавируса ЕС, также будет включать в себя инвестиции в интернет-сеть, инфраструктуру, образование и "зеленую революцию". План был одобрен после переговоров с комиссией ЕС и в понедельник, 26 апреля, будет представлен в парламент.

Нидерланды отменяют ночной комендантский час и вновь открывают для обслуживания террасы баров и кафе впервые с середины октября, даже несмотря на то, что больницы сокращают не экстренную медицинскую помощь, чтобы увеличить количество коек в отделениях интенсивной терапии для пациентов с COVID-19.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сказал, что последний всплеск инфицирования, в результате которого число погибших в связи с COVID-19 в стране превысило 100 тысяч человек, начал медленное отступление, что позволило вновь открыть все школы и снять ограничения на поездки в дневное время с третьего мая. Кастекс также выразил надежду, что магазины и обслуживание в ресторанах и кафе, закрытых с октября, могут снова открыться в середине мая.

Германия не спешит открываться

На этом фоне уровень заражения коронавирусом в Германии вырос в выходные, несмотря на более строгие ограничения, и министр финансов Олаф Шольц сказал, что не ожидает, что меры по ослаблению ограничений будут приняты до конца мая, сообщает Reuters. "Нам нужен график того, как вернуться к нормальной жизни, но это должен быть план, который не придется отменять всего через несколько дней", - сказал Шольц в интервью Bild am Sonntag.

По его словам, к концу мая федеральное правительство должно иметь возможность наметить "четкие и смелые шаги по открытию" на лето, что позволит ресторанам корректировать планы открытия, а гражданам - планировать отпуск. Шольц сказал, что эти шаги также прояснят, когда будет возможно посещение концертов, театров и футбольных стадионов.

В субботу, 24 апреля, канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала немцев придерживаться более жестких правил, введенных в районах с высоким уровнем инфицирования, заявив, что меры, введенные в выходные, необходимы, чтобы остановить третью волну инфекций. Германия изо всех сил пытается сдержать распространение инфекций, осложненных более заразным вариантом B117, который впервые появился в Британии. Институт Роберта Коха сообщил накануне, что среднее число случаев заболевания в Германии за семь дней выросло до 166 случаев на 100 тысяч человек.

На прошлой неделе бундестаг (парламент ФРГ) одобрил поправки к закону "О защите от инфекций", чтобы предоставить федеральному правительству больше полномочий в борьбе с пандемией. Меркель подготовила изменения после того, как некоторые из 16 федеральных земель отказались применять более жесткие меры изоляции. Новый закон позволяет правительству вводить комендантский час с 22:00 до 5:00 в районах, где число случаев заражения превышает 100 на 100 тысяч жителей в течение трех дней подряд. Правила также включают более строгие ограничения на частные собрания и покупки. Школы придется закрыть и вернуться к онлайн-урокам, если количество случаев заболевания достигнет 165 на 100 тысяч жителей в течение трех дней подряд.

Между тем

Согласно подсчетам официальных источников, собранным AFP по состоянию на 10 часов воскресенья по Гринвичу, коронавирус убил не менее 3 100 659 человек в мире с момента возникновения вспышки в Китае в декабре 2019 года. Зарегистрировано не менее 146 337 640 случаев инфицирования. Подавляющее большинство заболевших выздоровели, хотя некоторые из них продолжали испытывать симптомы через несколько недель или даже месяцев после инфицирования.