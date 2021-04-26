Европейская "Атлантида" найдена на дне Люцернского озера

В Швейцарии подводные археологи обнаружили на дне Люцернского озера 3000-летнее затопленное поселение.

Как сообщает Heritage Daily, работы проводила группа подводных археологов под патронажем управления городского развития Цюриха. Само же открытие было сделано в центре страны, недалеко от города Люцерна.

Интересно, что археологи изначально проводили так называемые сохранные работы. Дело в том, что здесь планируется строительство трубопровода. Для этого предполагалось провести дноуглубительные работы.

Исследователей же пригласили для того, чтобы выяснить, нет ли на месте будущего строительства исторических памятников. Ведь в ходе строительных работ таковые могут быть повреждены.

До последнего времени у ученых не было никаких свидетельств присутствия затопленных поселений в районе озера Люцерн. Впрочем, дно озера никогда глобально и не исследовалось, так как оно состоит из толстых слоев отложений.

Возможность детально исследовать могла появиться только во время реализации крупных строительных проектов. Своего часа археологи дождались в декабре 2019 года. Именно тогда группа подводных археологов впервые осмотрела глубокие траншеи, которые строители при помощи спецоборудования выкопали для прокладки трубопровода.

Первые важные находки были сделаны в марте 2020 года, когда мощный экскаватор поднял из воды многочисленные деревянные фрагменты и осколки керамики. Археологи изучили эти предметы и установили, что деревянные предметы являются остатками искусственно изготовленных свай.

Анализ также показал, что для их изготовления использовалась доисторическая древесина. А на самих сваях, вероятно, возводились дома местных поселенцев.

Образцы древесины и керамики были отправлены на радиоуглеродное датирование. Этот метод позволяет определять возраст предметов, содержащих органику. Результаты показали, что затопленное поселение датируется примерно 1000 годом до нашей эры. Кстати, это делает его самым ранним зарегистрированным человеческим поселением в районе Люцерна.

Добавим, что водоем Люцерн - это пресноводное озеро площадью 114 квадратных километров, глубина которого достигает 434 метров. Затопленное поселение было обнаружено в мелководном бассейне этого водоема.