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26.04.2021 20:07
Рубрика: Экономика

Начинять сначала

Бренды проверят на "двойные стандарты"
Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 90(8441)
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Роскачество намерены проверить производителей сладостей, шоколада, чая, кофе и косметики на предмет "двойных стандартов".
Качество товаров одного бренда в разных странах может отличаться. Фото: Сергей Михеев/РГ Качество товаров одного бренда в разных странах может отличаться. Фото: Сергей Михеев/РГ
Качество товаров одного бренда в разных странах может отличаться. Фото: Сергей Михеев/РГ

Речь идет о продаже товаров одного бренда в разных странах. Качество продукции при этом зачастую отличается. "Наш потребитель, ожидая определенного эталонного качества, иногда отказывается от товаров российских производителей в пользу международного бренда, но необходимого качества не получает", - рассказал глава ФАС Максим Шаскольский.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Подобные проверки проводились и раньше. В 2019 году Роспотребнадзор провел экспертизу шоколада Lindt: состав отличался от продукции, продаваемой в Европе. В таких случаях производитель обязан указывать, что рецепт шоколада изменен или что он произведен для реализации на территории РФ. Надписи на товаре, напротив, говорили о едином стандарте.

Проверка ФАС пришла к выводу, что производитель не нарушал законодательство. "Натуральное сырье, которое используется при изготовлении продукции, отличается по качеству от сезона к сезону. И что для России, что для Германии или Швейцарии продукт получается разный, но не по качеству, а по определенным характеристикам состава", - пояснил Шаскольский.

Глава Роскачества Максим Протасов отметил, что исследованиями охвачены около 150 товарных категорий.

В качестве примера успешного взаимодействия с производителями Протасов привел исследование брендов питьевой воды: после публикации результатов проверки компании сами устранили 45% замечаний.

Экономика Товары и цены Правительство ФАС Госфонды и контрольные органы Роскачество

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