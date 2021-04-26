Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Роскачество намерены проверить производителей сладостей, шоколада, чая, кофе и косметики на предмет "двойных стандартов".

Речь идет о продаже товаров одного бренда в разных странах. Качество продукции при этом зачастую отличается. "Наш потребитель, ожидая определенного эталонного качества, иногда отказывается от товаров российских производителей в пользу международного бренда, но необходимого качества не получает", - рассказал глава ФАС Максим Шаскольский.

Подобные проверки проводились и раньше. В 2019 году Роспотребнадзор провел экспертизу шоколада Lindt: состав отличался от продукции, продаваемой в Европе. В таких случаях производитель обязан указывать, что рецепт шоколада изменен или что он произведен для реализации на территории РФ. Надписи на товаре, напротив, говорили о едином стандарте.

Проверка ФАС пришла к выводу, что производитель не нарушал законодательство. "Натуральное сырье, которое используется при изготовлении продукции, отличается по качеству от сезона к сезону. И что для России, что для Германии или Швейцарии продукт получается разный, но не по качеству, а по определенным характеристикам состава", - пояснил Шаскольский.

Глава Роскачества Максим Протасов отметил, что исследованиями охвачены около 150 товарных категорий.

В качестве примера успешного взаимодействия с производителями Протасов привел исследование брендов питьевой воды: после публикации результатов проверки компании сами устранили 45% замечаний.