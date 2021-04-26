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26.04.2021 12:57
Рубрика: Происшествия

ФАС: Проверки шоколада Lindt продолжатся

Текст: Александр Проценко

Федеральная антимонопольная службы (ФАС) не нашла нарушений в качестве продукции Lindt, но будет в дальнейшем проводить проверки предприятия на "двойной стандарт", сообщает ТАСС.

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Ранее на сайте ФАС сообщалось, что производителя шоколада Lindt подозревают в нарушении закона о защите конкуренции. Роспотребнадзор в 2019-м провел экспертизу: во всех образцах, приобретенных в России, содержание более десятка органических кислот отличается наполовину, а в ряде случаев и в несколько раз, от приобретенных в Европе.

По российским нормативам производитель в таких случаях обязан указывать, что рецепт шоколада изменен или что он произведен для реализации на территории РФ. Надписи на проверенных шоколадках Lindt, напротив, говорили о едином европейском стандарте качества с гарантией. После претензий ФАС ничего в этом смысле не изменилось. Дополнительные экспертизы по делу все еще идут.

Но одновременно авторитетный эксперт - гендиректор консалтинговой компании The Orchestra Дина Григолая заявил, что если смотреть шире, то продукция, произведенная крупными брендами для разных регионов мира, действительно очень часто различается по качеству. "Для разных региональных рынков действительно продукт по качеству может отличаться, - заявила Дина Григолая. - Это связано с разными аспектами, в частности, с организацией производства. Есть рынки, которые регламентируют, допустим, использование локального сырья. Или есть рынки, где требования к качеству продукта несколько иные. Помимо соображений качества товаров есть еще и соображения интересов конкретного регионального рынка на уровне экономики и политики".

ФАС пока сообщает, что продолжит проверки продукции Lindt.

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