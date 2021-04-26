ФСБ ликвидировала пять подпольных типографий по подделке документов для мигрантов

Сотрудники отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Домодедово и ГСК СК по Москве при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась легализацией иностранных граждан на территории РФ. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ЦОС ФСБ, в результате следственных и оперативных действий на территории Москвы и Московской области было выявлено и ликвидировано пять подпольных типографий. Как отметили в спецслужбе, установлены и задержаны 16 организаторов и активных участников преступной группы.

Во время обысков из незаконного оборота было изъято более 50 печатей и штампов государственных и коммерческих организаций, медицинских учреждений, свыше 2,5 тысячи бланков паспортов. А также водительские удостоверения, миграционные карты, трудовые патенты и другие документы.