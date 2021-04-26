Генпрокуратура: Картельные сговоры - причина высоких цен на лекарства

В России до 20 процентов доходит доля поставщиков лекарств, которые находятся в картельном сговоре. Об этом 25 апреля на заседании Совета законодателей в Госдуме заявил первый заместитель Генпрокурора Александр Буксман.

По его словам, картельные сговоры в фармацевтической сфере ведут к дополнительным расходам бюджетов, к рискам заключения антиконкурентных соглашений, связанных с участием аффилированных лиц, которые заинтересованы в сохранении наибольшей цены.

Подобные факты прокуроры выявили в Удмуртии, Пермском крае, Новосибирской и Самарской областях, а также других регионах.