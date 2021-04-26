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26.04.2021 14:45
Рубрика: Общество

Гинцбург рассказал, на сколько можно отложить второй этап вакцинации

Текст: Елена Манукиян
Интервал между введением первой и второй доз вакцины "Спутник V" можно увеличить c 21 дня до 3 месяцев, заявил 26 апреля руководитель центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

"Что касается вакцины "Спутник V", разработанной нашим исследовательским центром "Гамалея", мы считаем возможным увеличить минимальный интервал между первым и вторым прививками с ранее утвержденных 21 дня до 3 месяцев", - приводят его слова в Российском фонде прямых инвестиций.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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По словам Гинцбурга, увеличение интервала не повлияет на вызванный вакциной иммунный ответ, а в некоторых случаях усилит и продлит его. Это подтверждает опыт вакцинации другими вакцинами, созданными на такой же аденовирусной платформе, а также из успешных кампаний массовой вакцинации в России и других странах.

"Как разработчики вакцины, мы также поддерживаем ранее независимо сделанные заявления уважаемых регуляторов здравоохранения, таких как ANMAT (Аргентина), о продлении интервала между уколами. Мы также считаем, что, учитывая исключительно высокий спрос на вакцину среди населения, это решение значительно ускорит иммунизацию", - говорит Гинцбург.

Он подчеркнул, что каждый национальный регулирующий орган должен решить, сохранить ли 21-дневный интервал между вакцинациями или продлит его до 3 месяцев".

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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