Голикова: Более 4 млн детей должны отправиться на летний отдых в этом году

В этом году летним отдыхом планируется охватить 4,3 миллиона российских детей, из которых 1,5 миллиона находятся в трудной жизненной ситуации. Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями попросил взять организацию кампании на особый контроль. "Нужно, чтобы ребята отдохнули летом на свежем воздухе без риска для здоровья. Опасность заболеть коронавирусом еще сохраняется", - подчеркнул он.

Сегодня все вопросы, связанные с летней оздоровительной кампанией, будут обсуждаться на общероссийском совещании с участием всех регионов и представителей ответственных федеральных органов исполнительной власти, подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, власти извлекли уроки из прошлого пандемийного года, когда отдохнуть летом смогли только 891,5 тысячи детей, что в шесть раз меньше обычного.

В этом году планируется открыть 37,6 тысячи организаций отдыха и оздоровления детей. Общий объем финансирования, запланированный регионами страны для проведения летней кампании, составляет 48,8 миллиарда рублей. "Мы предполагаем, что летним отдыхом будет охвачено 4,3 миллиона наших детей, из них почти 1,5 миллиона - это дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации", - заявила Голикова.

Необходимые меры для нормальной работы лагерей приняты. Так, с учетом эпидемиологической обстановки разрешено отправлять детей на отдых в другие регионы, санатории смогут увеличить наполняемость до 75 процентов, возможна работа лагерей без проживания персонала при условии еженедельного обследования сотрудников на новую коронавирусную инфекцию, снова откроются палаточные лагеря.