Голикова разъяснила порядок оплаты нерабочих дней

Наличие нерабочих дней в мае не является основанием для снижения зарплаты. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Работникам, на которых распространяется указ, нужно выплатить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, если бы работник полностью отработал нерабочие дни, выполнил нормы рабочего времени по повременной оплате труда или нормы труда при сдельной оплате", - подчеркнула чиновница.

Порядок и условия стимулирующих выплат определяются коллективным договором, добавила Голикова.

Ранее Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой объединить майские праздники. Таким образом, россияне будут отдыхать с первого по десятое число.