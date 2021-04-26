Греция отменила карантин для привитых туристов

Греция вновь упростила условия въезда для российских туристов. С 26 мая в стране отметили карантин для привитых от коронавируса путешественников.

Но россияне ждут полного открытия Греции, основные бронирования пока идут на лето, говорят представители туррынка.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), теперь для въезда в Грецию у россиян должна быть с собой справка на английском языке об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанном не ранее, чем за 72 часа до въезда. Такая справка требуется и для детей в возрасте пяти лет и старше. Если же турист прошел вакцинацию "Спутником V", потребуется предъявить сертификат на английском языке. При въезде в страну будет проводиться выборочное тестирование. Если у кого-то выявят коронавирус, придется пройти карантин в течение 10 дней в специализированных отелях. Но размещение там будет оплачивать правительство Греции.

Другое послабление касается расширения числа принимающих россиян аэропортов. Помимо городов Афины, Салоники, Ираклион (остров Крит) добавились острова Керкира (Корфу), Родос, Кос, Миконос, Санторин и город Ханья (остров Крит).

Однако на продажи туров новые условия вряд ли повлияют. Из России в любом случае самолеты в Грецию пока летают только в аэропорты Афин и Салоников с частотой четыре и один раз в неделю соответственно, рассказал "РГ" управляющий директор Tez Tour Греция Димитрис Харитидис. Увеличение числа рейсов зависит от России. Но на въезд в Грецию продолжает действовать квота в четыре тысячи человек еженедельно.

Потому, несмотря на традиционно высокий спрос на это направление, пока абсолютное большинство бронирований приходится на более дальние даты вылетов - летние месяцы, а в единичных случаях - осень. "И путешественники, и туроператоры ждут полноценного открытия направления с середины мая, когда будут отменены все действующие на данный момент ограничения", - говорит он. Подобные мнения высказывают и другие представители туррынка. После 15 мая приезжать в Грецию на отдых, как предполагается, можно будет при соблюдении одного из условий. Либо должен быть сертификат о вакцинации, кстати, Греция признает российские вакцины, либо нужны результаты молекулярного тест на коронавирус, либо справка о наличии антител после выздоровления.

При этом, в принимающих компаниях готовы к полноценному турсезону, отмечают представители туротрасли. Сейчас минимальная стоимость пакетов с недельным проживанием в отеле категории "три звезды" с завтраками начинается от 63,5 тысячи рублей на двоих. В пятизвездочных курортах цены при тех же условиях стартуют от 88 тысяч рублей на двоих.

Между тем, как рассказали "РГ" в компании Aviasales, россияне уже забронировали на май 2021 года на 18% больше рейсов по сравнению с маем 2019 года. При этом, основная часть путешествий приходится на Россию. По данным опроса, проведенного агрегатором, отдохнуть в мае за рубежом планируют только 5% пользователей сервиса. Это не удивительно, так как при планировании путешествий 54% участников опроса считают важным сэкономить. А зарубежные туры только из-за изменения курса рубля выросли в цене к 2019 году на 10-15%.