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26.04.2021 19:56
Рубрика: Общество

Доступно о главном

Ирина Яровая предложила начать обучать истории в младших классах
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 90(8441)
Российских школьников следует знакомить с отечественной историей уже в младших классах, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Подрастающее поколение должно больше знать о вкладе России в развитие мировой науки, техники, культуры, а систему воспитания необходимо распространить и на вузы, заявила она вчера на заседании президиума Совета законодателей. Среди его тем - воспитание как часть образования и сохранение исторической преемственности поколений.

Вице-спикер уверена, что начинать эту работу надо как можно раньше. "Мы предлагаем в начальной школе ввести дисциплину "Моя Россия", - заявила она. "Мы все хорошо знаем, с какого класса начинается изучение истории. Весьма странной выглядит ситуация, когда историю Великой Отечественной войны дети впервые изучают только в старших классах. Появление предмета "Моя Россия" в доступной форме и знание о своей стране, о родном регионе безусловно важны в формировании и становлении личности", - добавила парламентарий. "Кроме того, мы уже ранее предлагали предусмотреть во всех школьных учебниках справочный раздел "Наши имена", содержащий информацию о цивилизационном вкладе России по многим вопросам", - заявила Ирина Яровая.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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По словам министра просвещения Сергея Кравцова, эта работа уже началась. "С сентября школы смогут использовать новый учебник обществознания, где как раз учтено цивилизационное наследие России, приведены примеры наших героев", - сообщил он. Также в этом учебном пособии больше внимания уделено вопросам социализации ребенка и семьеведению.

Еще одно предложение от Совета законодателей - пересмотреть утвержденную еще в 2015 году Стратегию развития воспитания в РФ на период до 2025 года и учесть в ней новые нормы закона об образовании, которые в прошлом году были приняты по инициативе Владимира Путина. В частности, включить в Стратегию мероприятия по воспитанию молодежи студенческого возраста.

Новый предмет "Моя Россия" позволит детям получить в доступной форме знания о своей стране

"Организация воспитательной деятельности в вузах для нас один из приоритетов", - заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и привел цитату философа Ивана Ильина о том, что "образование без воспитания есть дело ложное и опасное". Ведомство ведет несколько проектов в сфере гражданско-патриотического воспитания, один из них - под названием "Без срока давности" - направлен на сохранение памяти о трагедии мирного населения СССР в период Великой Отечественной войны, рассказал министр. Кроме того, более сотни студентов из десяти российских вузов занимаются переводом на русский язык документов двух трибуналов над нацистами - Нюрнбергского и Токийского. Материалы обоих процессов станут основой отдельного образовательного модуля для будущих историков и юристов, сообщил Фальков.

Общество Образование Законодательная власть Госдума

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