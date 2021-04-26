Российских школьников следует знакомить с отечественной историей уже в младших классах, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Подрастающее поколение должно больше знать о вкладе России в развитие мировой науки, техники, культуры, а систему воспитания необходимо распространить и на вузы, заявила она вчера на заседании президиума Совета законодателей. Среди его тем - воспитание как часть образования и сохранение исторической преемственности поколений.

Вице-спикер уверена, что начинать эту работу надо как можно раньше. "Мы предлагаем в начальной школе ввести дисциплину "Моя Россия", - заявила она. "Мы все хорошо знаем, с какого класса начинается изучение истории. Весьма странной выглядит ситуация, когда историю Великой Отечественной войны дети впервые изучают только в старших классах. Появление предмета "Моя Россия" в доступной форме и знание о своей стране, о родном регионе безусловно важны в формировании и становлении личности", - добавила парламентарий. "Кроме того, мы уже ранее предлагали предусмотреть во всех школьных учебниках справочный раздел "Наши имена", содержащий информацию о цивилизационном вкладе России по многим вопросам", - заявила Ирина Яровая.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, эта работа уже началась. "С сентября школы смогут использовать новый учебник обществознания, где как раз учтено цивилизационное наследие России, приведены примеры наших героев", - сообщил он. Также в этом учебном пособии больше внимания уделено вопросам социализации ребенка и семьеведению.

Еще одно предложение от Совета законодателей - пересмотреть утвержденную еще в 2015 году Стратегию развития воспитания в РФ на период до 2025 года и учесть в ней новые нормы закона об образовании, которые в прошлом году были приняты по инициативе Владимира Путина. В частности, включить в Стратегию мероприятия по воспитанию молодежи студенческого возраста.

Новый предмет "Моя Россия" позволит детям получить в доступной форме знания о своей стране

"Организация воспитательной деятельности в вузах для нас один из приоритетов", - заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и привел цитату философа Ивана Ильина о том, что "образование без воспитания есть дело ложное и опасное". Ведомство ведет несколько проектов в сфере гражданско-патриотического воспитания, один из них - под названием "Без срока давности" - направлен на сохранение памяти о трагедии мирного населения СССР в период Великой Отечественной войны, рассказал министр. Кроме того, более сотни студентов из десяти российских вузов занимаются переводом на русский язык документов двух трибуналов над нацистами - Нюрнбергского и Токийского. Материалы обоих процессов станут основой отдельного образовательного модуля для будущих историков и юристов, сообщил Фальков.