Яровая предложила включить предмет "Моя Россия" в программу начальной школы

Российских школьников следует знакомить с отечественной историей уже в младших классах, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Кроме того, подрастающее поколение должно больше знать о вкладе России в развитие мировой науки, техники, культуры.

"Мы предлагаем в начальных школах ввести дисциплину "Моя Россия", - сказала она в понедельник на заседании президиума Совета законодателей. "Мы все хорошо знаем, с какого класса начинается изучение истории. Весьма странной выглядит ситуация, когда историю Великой Отечественной войны дети изучают только в старших классах впервые. Появление предмета "Моя Россия" в доступной форме и знание о своей стране, о родном регионе безусловно важны в формировании и становлении личности", - добавила парламентарий.

"Кроме того, мы уже ранее предлагали и с учетом того, что уже сейчас будет проводиться аудит учебников, предусмотреть во всех школьных учебниках справочный раздел "Наши имена", содержащий информацию о цивилизационном вкладе России по многим вопросам", - продолжила Яровая.

Также она предложила пересмотреть утвержденную еще в 2015 году Стратегию развития воспитания в РФ на период до 2025 года и учесть в ней новые нормы закона об образовании, которые в прошлом году были приняты по инициативе президента РФ Владимира Путина. В частности - включить в Стратегию мероприятия по воспитанию молодежи студенческого возраста.